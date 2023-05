Galileo Galilei: «Io, un investigatore» 

«L’astronomo, filosofo e matematico, aveva affittato una villetta ad Arcetri vicino al convento in cui stavano le due figlie che aveva destinato alla vita monacale», premette Malvaldi. «Quasi ogni giorno faceva loro visita e attraverso la grata oltre che con le figlie, parlava anche con suor Agnese, giovane colta e inventiva, sua ammiratrice. La morte sospetta della suora lo indignò fortemente. Incaricato da Andrea Cioli, segretario di Stato del Granduca e aiutato da Niccolò Cini, canonico della Chiesa Metropolitana di Firenze e suo discepolo, Galileo indaga in un ambito delicato e molto critico dove si vocifera anche di alcune sorelle che ricevono nottetempo».

É l’occasione per Marco Malvaldi, 400 anni dopo la pubblicazione de “Il Saggiatore”, uno dei primi libri di Galileo Galilei (osteggiato a Roma da Padre Niccolò Riccardi, domenicano, soprannominato Padre Mostro, Maestro di Palazzo di sua Santità Urbano VIII), per raccontare con mano felice e personaggi per lo più reali e altri di fantasia, l’assoluta grandezza dello scienziato tra suspence, ironia e sconforto derivato dall’accusa di eresia, dal processo e dalla condanna del Sant’Uffizio che lo costrinse all’abiura.

Un Galileo Galilei in apprensione per la pubblicazione del suo libro più importante, “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”, scritto in volgare in polemica con i gesuiti e al centro di intrighi curiali e politici, è il protagonista del nuovo giallo storico e scientifico di Marco Malvaldi: “Oscura e celeste” (Giunti, 352 pagine, 19 euro).

Lasciati momentaneamente alle loro discussioni e ai litigi lessicalmente coloriti i vecchietti del BarLume (protagonisti di otto romanzi e di una serie televisiva di successo), il chimico e scrittore pisano opera nella Firenze del 1631 con la peste che dilaga e impone al Granduca di Toscana disposizioni urgenti per evitare il contagio, e fa di Galileo Galilei, lo scienziato che con il suo «cannone occhiale», ha svelato molti misteri del firmamento, un investigatore alla Sherlock Holmes: deve scoprire se suor Agnese, una monaca di clausura, si sia suicidata o sia stata uccisa.

Malvaldi: quanto questo Galileo Galilei (1564 -1642) è reale, quanto malvaldiano?

«Ho inventato poco. Quasi tutto è reale compreso il poemetto “Contro il portar la toga”, autografato da Galileo, e le sue questioni scientifiche».

Galileo Galilei era un provocatore in tutto quello che faceva?

«Probabilmente era stato cresciuto dal padre nel rifiuto dell’autorità, là dove l’autorità e la logica non coincidevano, e questo in qualche modo lo ha segnato. In più era una persona che amava farsi beffe del prossimo e avrebbe probabilmente ucciso per una buona battuta come un comico dei nostri tempi: e ciò gli ha procurato delle disgrazie. Quando voleva prendere qualcuno in giro ci riusciva assai bene anche perché non risparmiava niente: era abbastanza salace, volgare quando serviva e decisamente aulico all’occorrenza. Ma alla base di tutto c’era il fatto che l’autorità Galileo non la riconosceva, non la frequentava e la sopportava male».

È un caso che Galileo Galilei investigatore, operi come Sherlock Holmes?

«L’indagatore scientifico come Sherlock Holmes, elimina le cose che sono impossibili e alla fine quello che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità. Anche Galileo opera sfrondando, e in più usa nelle sue ricerche la matematica, un linguaggio attraverso il quale la natura parla. Galileo padroneggiava la matematica con sapienza e anche l’italiano perché era pure un grandissimo prosatore. Ma la sua caratteristica principale era quella di riuscire a fare degli esperimenti mentali: immaginarsi un qualcosa e capire cosa sarebbe successo in quel particolare arrangiamento della realtà. Un po’ come fece Einstein immaginandosi cosa sarebbe successo se uno viaggiasse a cavallo di un raggio di luce».

L’abiura, fu una resa non per vigliaccheria, ma per il benessere delle due figlie monache?

«Un po’ per quello e un po’ per la sorpresa. Galileo non s’aspettava quell’esito del processo. Partì da Firenze tranquillo, convinto – e questo è storicamente fondato – che parlando col Papa e spiegandogli il perché di quello che aveva scritto, il problema si sarebbe risolto facilmente. Ma il Papa non volle parlare con lui».

