Galatasaray, ecco i soldi per Osimhen Retegui in Arabia 

È ancora il “valzer” degli attaccanti a movimentare il mercato. Retegui verso il trasferimento in Arabia Saudita all'Al Qadisiyya che è arrivato ad offrirgli un contratto triennale da 20 milioni netti all'anno impossibile da rifiutare perché di quasi otto volte superiore a ciò che il capocannoniere dell'ultimo campionato guadagna a Bergamo. L'Atalanta per cedere l'italo-argentino chiede però 60 euro, mentre finora gli arabi ne hanno offerti 50 più bonus, ma un accordo sembra possibile se non probabile vista la volontà del calciatore. Definito questo affare, la Dea cercherà un sostituto, che potrebbe essere il 19enne danese Daghim, reduce dal Mondiale per club con il Salisburgo.

Le altre trattative

Intanto, il Galatasaray ha fatto sapere al Napoli di essere pronto a pagare i 75 milioni della clausola di Osimhen, che da parte sua vuole tornare nel club di Istanbul. Ma il Gala chiede di pagare in tre rate, quindi bisogna vedere che ne pensa De Laurentiis. In ogni caso questi soldi verrebbero reinvestiti, in buona parte per prendere Nunez dal Liverpool, elemento che piace molto a Conte. A sua volta i Reds per riempire il buco in rosa lasciato dall'uruguayano prenderebbero Ekitike dall'Eintracht Francoforte. Un attaccante anche per la Roma, che sta stringendo con il Brighton non solo per il centrocampista O'Riley, espressamente richiesto da Gasperini, ma anche per il prestito secco di Ferguson, 20enne irlandese quotato 55 milioni appena due anni fa ma che adesso viene da un periodo difficile dopo l'infortunio al crociato e ora vuole rilanciarsi. Il ds dei giallorossi Massara continua anche le trattative con il Palmeiras per Rios e con il Flamengo per Wesley, mentre per Leo Ortiz ci sono problemi perché il club carioca non vuole cederlo (sul difensore c'è anche la Juventus).

La telenovela di Hakan Çalhanoglu sembra giunta alla fine: il turco resterà all’Inter, Paredes è a Buenos Aires e oggi verrà presentato come nuovo giocatore del Boca Juniors. Il discorso bomber riguarda anche Kean, al quale la Fiorentina (che tratta Thauvin con l'Udinese) ha offerto 4 milioni all'anno per farlo rimanere. Ma l'ex Juve preferisce aspettare per verificare l'interessamento del Manchester United. Infine, Cutrone dovrebbe lasciare Como per andare al Pisa.

