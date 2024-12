Galasso-Pavone, due rinforzi per il Carbonia 

Carbonia. La classifica non è più quella promettente di ottobre: per uscire dalle sabbie mobili dell’Eccellenza (e non finire come nella passata stagione col giocarsi la salvezza agli spareggi) il Carbonia è tornato pesantemente sul mercato. È arrivata ieri l’ufficialità dell’arrivo di un nuovo portiere e di un nuovo centravanti. L’estremo difensore è Enrico Galasso, 31 anni, vincitore l’anno scorso del campionato Promozione col Monastir. Davanti invece ecco un altro argentino: è Tomas Pavone, 34 anni, esperienze nella B argentina e nella A venezuelana. Pavone si somma agli altri due argentini, il difensore Mateo Broglia presente da inizio stagione e l’attaccante (per ora solo un gol all’attivo) Federico Moreno, giunto poco più di un mese fa. L’arrivo del portiere e del centravanti potrebbe costringere dirigenza e staff a limare la rosa che rischia di essere abbondante. Difatti già ceduto, una settimana fa, Mastropietro.

