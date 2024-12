Galantuomo lancia l’alternativa a Milia: «Uniti si vince» 

Tutti i partiti a confronto, e parti di programma già decisi insieme. In testa una priorità: aiutare i commercianti del centro storico e i pensionati in difficoltà con esenzioni e agevolazioni Tari.

Il centrodestra quartese continua a lavorare in vista delle prossime Amministrative in città nel 2026 - salvo anticipazioni decise dalla Regione. Esponenti locali di FdI, Lega, FI, ma anche di Sardegna al centro 20Venti, Udc, rappresentanti della società civile, e alcune civiche come Alleanza Sardegna.

Una lista sarà rappresentata anche dall’ex sindaco Davide Galantuomo. «Stavolta dobbiamo unirci per tempo per decidere un programma condiviso, e non farci calare dall’alto il candidato sindaco come successo l’altra volta», dice Galantuomo. «Io sono l’esempio che quando si decide nella base cittadina dei partiti si riesce ad essere uniti e vincere: allora io ero segretario di FI, e proprio per scelta si era costruito un gruppo intorno al partito senza avere influenze dall’esterno», ricorda, «ed era andata bene».

Il programma work in progress del centrodestra quartese parte dal centro storico. «Una zona della città che sta morendo», sostiene Galantuomo, «diverse attività stanno chiudendo i battenti». Da qui la proposta di «un’operazione economica che consenta delle agevolazioni, e magari esenzioni, sulla Tari. Stesso discorso per i pensionati con pensioni minime e conti bloccati perché non riescono a pagare tributo e arretrati».

Partiti e civiche al lavoro «per creare una proposta quartese cucita sulle esigenze reali della città, per dare risposte ai problemi e alle richieste dei cittadini. Perché non tutto va bene a Quartu», dice ancora Galantuomo. «Penso per esempio a Flumini, dove mancano ancora tanti servizi: da sindaco per esempio avevo portato l’Anagrafe, insieme a un centro polivalente per giovani e anziani. E la caserma ai tempi restava aperta 9 mesi all’anno, non tre mesi di presidio come ora che non bastano per frenare quella microcriminalità che va oltre il periodo estivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA