Galantuomo e Copparoni, reato prescritto 

Non una tangente come pagamento per l’interessamento e il buon esito di un affare illecito legato l’appalto dell’Ente acque della Sardegna (Enas), ma una semplice «corruzione per l’esercizio della funzione». Insomma, se mazzetta c’è stata, non aveva lo scopo di inquinare l’appalto. Per questa ragione, riqualificando l’imputazione in un reato meno grave, i giudici della Seconda sezione del Tribunale hanno dichiarato estinta per prescrizione l’accusa nei confronti dell’ex sindaco di Quartu, Davide Galantuomo, dell’ingegnere Salvatore Paolo Pinna e dell’ex portiere del Cagliari Calcio, Renato Copparoni, coinvolti quattro anni fa nell’inchiesta “Sindacopoli”. Assolto con la formula più ampia Antonio Fadda: per lui «il fatto non sussiste».

La sentenza

È bastato un quarto d’ora di camera di consiglio al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda per capire che i reati contestati all’ex primo cittadino, al professionista e all’ex calciatore rossoblù fossero ormai prescritti. Per capire le ragioni della decisione sarà necessario attendere che vengano depositate le motivazioni della sentenza, ma già dal dispositivo – letto ieri pomeriggio – salta subito all’occhio che il Tribunale abbia ritenuto la «corruzione» contestata, meno grave di quella ipotizzata dalla Procura, dunque con tempi di prescrizione più brevi.

Le richieste

Nel corso della loro requisitoria i pubblici ministeri Emanuele Secci e Gaetano Porcu avevano sollecitato la condanna a 6 anni per Galantuomo, all’epoca dei fatti commissario straordinario dell’Enas (accusato di aver bandito l’appalto che gli inquirenti ritenevano fosse stato pilotato), 5 anni e 8 mesi per Pinna, e 4 anni e 8 mesi per Copparoni che la Procura sospettava essere l’intermediario dell’affare. Per Antonio Fadda i pm avevano, invece, ritenuto prescritta la contestazione, ma i giudici l’hanno assolto con la formula più ampia possibile. Il funzionario del Servizio progetti e costruzioni dell'Enas, accusato di abuso d'ufficio e difeso dall’avvocato Massimiliano Ravenna, è stato assolto con la formula più ampia possibile nonostante il reato sia ormai stato cancellato.

La ricostruzione

Gli avvocati difensori Riccardo Floris, Leonardo Filippini, Andrea Chelo, Guido Manca Bitti e Federico hanno dato battaglia sin dall’udienza preliminare e per l’intero dibattimento, ritenendo che i propri assistiti fossero del tutto estranei alle contestazioni. Nel corso dell’udienza preliminare, altri due imputati, avevano patteggiato: due anni al manager Luigi Betti e un anno e 10 mesi a gianni Lolli, dirigente del consorzio che si aggiudicò l'appalto. Gli inquirenti avevano ipotizzato che ci fosse stata una tangente di circa 88mila euro pagata dal consorzio “Ccc” di Lolli per vincere un appalto dell'Enas e realizzare un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana. Nel 2021 era scattata anche una misura cautelare, concessa dal Gip sull’ipotesi di corruzione più grave rispetto a quella riqualificata ieri dai giudici: ai domiciliari erano finiti Lolli, Betti, Pinna, Copparoni e Galantuomo.

RIPRODUZIONE RISERVATA