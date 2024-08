Galà a San Pantaleo, il centro blindato per la Rolex cup 

Un’altra notte blindata, come il 9 giugno del 2023, a San Pantaleo. Il cuore del grazioso borgo olbiese sarà off limits la sera del 12 settembre per consentire l’evento mondano del “Rolex Cup Gala Dinner”. Duecento invitati saranno nella piazzetta della chiesa di San Pantaleo per una manifestazione turistico sportiva collegata alla 34°edizione del Maxi Yacht Rolex Cup, che si terrà dall'8 al 14 settembre 2024 a Porto Cervo, con il meglio del meglio della cantieristica mondiale. E per i velisti ci sarà anche la serata a San Pantaleo, di fatto ormai una frazione a cinque stelle. Una situazione senza precedenti, lo scintillante circo della Costa Smeralda si sposta in blocca tra i graniti e le “casette” galluresi del piccolo borgo. Nella delibera comunale che da il via libera alla concessione della piazza viene spiegato che “l’evento, aperto al pubblico e a pagamento, consiste in una cena per 200 ospiti, con spettacolo di artisti noti e ospiti di rilevanza nazionale ed internazionale. Coinvolgerà diverse imprese locali e verranno promossi diversi prodotti regionali appartenenti alla tradizione, l’intero menù si baserà su prodotti tipici. L’evento, oltre ad avere un grosso ritorno economico e di immagine, si propone di promuovere come destinazione turistica San Pantaleo e il territorio di Olbia”. Lo scorso anno la piazza del borgo era stata concessa per i 500 invitati di un ricchissimo matrimonio arabo. Ora c’è il bis che sicuramente farà discutere. La concessione è della piazza della Chiesa nel centro di San Pantaleo è da martedì 10 a venerdì 14 settembre, giovedì 13 non ci sarà il mercatino. Il Comune di Olbia patrocinerà la serata.

RIPRODUZIONE RISERVATA