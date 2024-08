Gal Marghine: stop ai progetti che danneggiano l’agricoltura 

Si alla transizione energetica, ma nettamente contrari alla speculazione sul territorio dell'eolico e fotovoltaico, che danneggiano le aziende agricole, oltre deturpare il paesaggio. È netta la posizione del consiglio di amministrazione del Gal Marghine, che si oppone in maniera decisa e risoluta allo sfruttamento del territorio e alla deturpazione del paesaggio.

«Il compito del Gal precisa la presidente, Serenella Salis - è supportare le aziende, dando voce alle necessità specifiche dei territori e delle comunità rurali. Tutta la strategia del Gal Marghine è incentrata sulla promozione turistica del patrimonio naturalistico, archeologico, culturale e agro alimentare. È quindi doveroso, per la Fondazione, schierarsi contro questa nuova forma di colonialismo che va ben oltre il soddisfacimento del fabbisogno energetico della nostra regione». La consigliera di amministrazione, Amalia Delrio, aggiunge: «Pur essendo favorevoli alla transizione energetica, siamo contrari alla speculazione, che va a scapito delle aziende agricole e del territorio». La presidente Serenella Salis aggiunge: «La strategia del Gal Marghine, elaborata la fine dell 2023, quindi premiata dall'assessorato all'agricoltura col massimo del punteggio, prevede anche azioni di supporto alla creazione di reti territoriali, interventi per l'ampliamento dell'offerta di turismo esperienziale in azienda, dell'offerta ricettiva e dell'offerta naturalistica e culturale, percorsi di scoperta del saper fare tradizionale e la creazione di un marchio territoriale con cui promuovere e commercializzare le risorse del territorio in maniera unitaria, coordinata e riconoscibile».

