Gal Marghine, sbloccati i fondi revocati dalla Regione  

La Regione sblocca le risorse revocate al Gal Marghine. L'autorità di gestione, il 29 giugno, ha disposto la restituzione al Gal delle risorse che erano state revocate a causa di conflitto di interessi riscontrate dall’autorità di gestione e non sanate, confermate dal Consiglio di Stato, che aveva riconosciuto la violazione della normativa su due bandi per lo sviluppo rurale. Tra questi i beneficiari di Kent’erbas, che non si trovavano in una posizione di conflitto di interessi, compresa l’Università di Cagliari, capofila del progetto volto a sviluppare un modello sulla qualità nutrizionale e aromatica di carne, latte e formaggi. I beneficiari degli interventi del Gal Marghine possono continuare gli investimenti previsti dal piano di interventi e richiedere ad Argea la liquidazione delle somme dovute e anticipate.

«In questi mesi - dice la presidente Serenella Salis - abbiamo lavorato senza tregua per ricostruire e coltivare i rapporti di collaborazione e fiducia con la parte pubblica e con l'autorità di gestione. È stato un lavoro di squadra e per questo ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questi importanti risultati». L’altro risultato è l’ingresso nel direttivo della parte pubblica, col sindaco di Dualchi Nino Muroni e la vice sindaca di Bortigali, Maria Giovanna Cuccu. «Si apre una nuova fase - dice Muroni - dobbiamo concentrarci sul futuro e non ripetere gli errori commessi in passato». (f. o.)

