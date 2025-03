«Gal azzoppati, sviluppo rurale a rischio» 

I Gal non perdono tempo. La prima assemblea che ieri a Cagliari ha riunito i 17 Gruppi di azione locale della Sardegna si è trasformata subito in un’occasione di confronto diretto con la Regione a cui chiedere gli strumenti necessari per lavorare per lo sviluppo dei territori. Ieri pomeriggio all'assemblea pubblica promossa dall'Assogal erano infatti seduti in prima fila diversi consiglieri regionali, tutti concordi nel considerare i Gal asse portante dell'economia isolana.

Obiettivi

I rappresentanti dei Gal hanno avanzato richieste precise: il loro riconoscimento quali Agenzie di Sviluppo locali, quello della loro natura pubblicistica, a prescindere dall'emanazione di una legge in materia di Agenzie di sviluppo locali, l’istituzione di un fondo di rotazione regionale che garantisca ai Gal liquidità e la realizzazione di meccanismi di controgaranzia sulle fideiussioni e sui prestiti bancari.

Il confronto

L'assessore regionale all'Agricoltura Gianfranco Satta si è reso disponibile a un incontro con i vertici dell'Assogal per domani. «Siamo molto felici di questa chiamata. L'aspettavamo da tempo, finalmente qualcosa si muove», spiega la presidente di Assogal Maria Amisani».

La programmazione 2014-22 ha fatto emergere una condizione finanziaria drammatica che rischia di bloccare anche la pianificazione 2023-27, con gravi conseguenze per lo sviluppo delle aree rurali dell'Isola.

Criticità

Uno dei principali ostacoli è rappresentato dalla necessità per i Gal di ricorrere alle anticipazioni bancarie per avviare le attività. Iter «insostenibili, soprattutto per i Gruppi con limitato accesso al credito. Le banche, infatti, richiedono garanzie fideiussorie che i Gal non sono in grado di fornire, a causa della loro natura giuridica e della mancanza di un patrimonio proprio», spiegano da Assogal. Di conseguenza, molti progetti di sviluppo locale rischiano di rimanere bloccati, con gravi ripercussioni per le comunità locali.

Il tutto tuttavia avrebbe un effetto a catena visto che «i ritardi nell'attuazione dei progetti potrebbero portare alla perdita dei fondi europei, privando le comunità rurali di importanti risorse per lo sviluppo e di strutture tecniche dotate di capacità professionali difficilmente reperibili nel mercato del lavoro. Inoltre la mancata attuazione dei progetti aggraverebbe certamente il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, che già soffrono di carenza di servizi e opportunità economiche».

