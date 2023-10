Gal, a Rimini premio nazionale 

Il Gal Ogliastra premiato per l’Ecoturismo. L’oscar Legambiente è stato conferito al Gal per la creazione della Destination management organization, la gestione della destinazione in un progetto strategico di sviluppo per arricchire l’offerta per più stagioni all’anno orientandola soprattutto ai mercati internazionali. «Un momento di cui essere orgogliosi – ha commentato il presidente del Gal Ogliastra Vitale Pili – siamo un territorio dalle potenzialità turistiche ancora poco sfruttate. Con Pili ha ricevuto il premio Annalisa Tosciri, responsabile del progetto per il Gal: «Il riconoscimento di Legambiente ci fa capire che la strada intrapresa è quella giusta – ha spiegato Tosciri – continueremo infatti a lavorare per creare prodotti sostenibili finalizzati a uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente, che rafforzi l’economia e valorizzi i bisogni della popolazione». (fr. l.)

