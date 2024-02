Gajser non ha tradito Riola 

Era il più atteso, il più titolato e il favorito della vigilia e, domenica a Riola Sardo nel primo round degli Internazionali d’Italia di Motocross, Tim Gajser non ha deluso. Il pilota ufficiale della Honda Hrc, dopo essere salito sul podio della classe regina Mx1 e le foto coi fan, ha commentato la prima positiva uscita stagionale, ottima ripartenza a un anno da quella frattura al femore, rimediata ad Arco di Trento, costatagli l’assalto al sesto mondiale.

Il re delle Dune

Il 27enne sloveno è più carico che mai. «Il 2023 è stato difficile, ma la vittoria nell’ultimo round iridato è stata un’iniezione di fiducia. Mi sono allenato bene, sono molto motivato e gareggiare prima del mondiale è fondamentale. Mi piace molto la sabbia di Riola, in gara1 ho lottato un po’, mentre nella seconda, dopo aver passato Glen, ho corso in solitaria», spiega Gajser. «Sembrava facile? Non lo è mai. Però è piacevole quando ci si diverte e la moto va bene, e per questo ringrazio la Honda. Stiamo effettuando tanti test, la moto, completamente nuova, è bellissima e il feeling è già ottimo: continuiamo così».

Astri nascenti e certezze

Entusiasta anche l’italiano Giacomo Gariboldi, patron del “pentairidato” nel team Honda Hrc che porta il suo nome. «I test svolti in settimana avevamo confermato che Tim era in forma, ma raramente l’ho visto così in palla a inizio stagione e, quando capita, è sempre un buon segno», conferma soddisfatto. Domenica ha brillato anche l’azzurrino Ferruccio Zanchi, mattatore nel giorno del ritorno di Honda in Mx2. «È un pilotino di 17 anni che viene dell’Europeo, la vittoria al debutto è stata una bella sorpresa. Ora progredirà pian piano, quest’anno dovrà imparare a correre la 250 al mondiale. Tanto in lui mi ricorda Gajser quando lo prendemmo 10 anni fa: stessa età, stesso modo di guidare, stessa voglia di arrivare, ci sono tante affinità».

Terra di motocross

Grazie al clima ottimale, la Sardegna è un punto fermo. «Il nostro rapporto col tracciato di Riola è ottimo, oltre ai test disputiamo gli Internazionali e il Mondiale e, pur non avendo piloti sabbiaioli , otteniamo bei risultati», spiega Gariboldi. «Ogni anno, dai primi di gennaio agli Internazionali, testiamo per 3-4 settimane su tutti i tracciati isolani, come Alghero, Riola e Siniscola. La Sardegna è stata una bella alternativa alla Spagna, dove si andava prima: grazie a tutte queste piste abbiamo dirottato qui i team ed è positivo non solo per noi italiani, che siamo più vicini. È un’isola stupenda».

