«Gairo vecchio una risorsa per il futuro» 

Dalla memoria dell'alluvione del 1951 alla valorizzazione del paesaggio e dell'identità dei luoghi. È il filo conduttore dell'intervento di ieri a Gairo dell'assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, all'incontro “Gairo Vecchio. Storia, memoria e prospettive di sviluppo”, organizzato in occasione del 75mo anniversario. «Gairo Vecchio racconta una storia che appartiene all’intera Sardegna», dichiara Spanedda. «Il paesaggio conserva le tracce di quella vicenda e rappresenta un patrimonio da tutelare e valorizzare. Ricordare significa riconoscere nella storia dei luoghi una risorsa per costruire il loro futuro». Una responsabilità che riguarda anche le conseguenze irrisolte dell'alluvione. Ad agosto la Giunta regionale ha adottato le linee guida per la regolarizzazione e il trasferimento della proprietà delle aree e degli alloggi assegnati a Gairo, Cardedu e Osini. Un intervento che definisce procedure uniformi per completare i trasferimenti rimasti in sospeso.

RIPRODUZIONE RISERVATA