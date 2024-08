Gairo Vecchio rivive con la Sagra de sa cocoi 

Il paese fantasma di Gairo Vecchio rivive stasera in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona Sant'Elena Imperatrice. Come ogni anno, la comunità gairese torna ad animare il paese abbandonato oltre 70 anni, dopo la terribile alluvione del 1951. Le vie del paese si riaccendono grazie all’organizzazione dalla Pro Loco e delle Leve ’84 e ’94, con la collaborazione dell’associazione Su Maimulu.

La sinergia è forte con tutto il paese: sono coinvolte le varie associazioni gairesi e tanti volontari per una delle serata più attese del calendario estivo ogliastrino. I vecchi vicoli disabitati e il sagrato della vecchia chiesa di Sant'Elena ospiteranno a partire dalle 20 la Sagra de sa cocoi, prelibato piatto tipico. Il momento clou si tocca con il suggestivo evento "Su Maimulu torna a casa" con il ritorno delle tradizionali figure del carnevale gairese nei luoghi che fino a prima dell'alluvione furono la loro naturale casa. Tra gli antichi vicoli e le abitazioni che circondano l'antica chiesa faranno la loro comparsa Su cuadderi, s’urtzu ballabeni, Is maimulus, e le altre figure del carnevale tradizionale gairese. Un evento unico ricco di pathos, all'insegna delle tradizione, cultura e buon cibo. Sarà arricchito anche dal suono dell'organetto di Simone Sirigu e da canti e balli di piazza fino a tarda sera. Per permettere l'organizzazione di questa festa in cui si riesce a far rivivere una volta l'anno il paese c'è una regia di tante persone. Una sorta di impegno anche verso gli anziani rianimando Gairo vecchio e riportando il carnevale nel luogo in cui loro erano abituati a vederlo. Previsto il servizio navetta che collega il vecchio e il nuovo centro abitato.

