Gairo, statale chiusa per frana 

A vietare il passaggio di auto e pedoni sulla strada statale 198 che conduce a Gairo Sant’Elena c’è un blocco di cemento con i nastri bianchi e rossi. Ieri al chilometro 75 vicino al ponte del Rio Pardu si è verificata una frana, motivo per il quale la strada è stata chiusa al traffico. Alcuni detriti parte della parete che costeggia la statale sono finiti sulla carreggiata sottostanti creando potenziali pericoli per la circolazione. Un piccolo smottamento che ha comunque imposto la chiusura del tratto stradale. Si annunciano disagi per gli studenti diretti a Lanusei e per quelli di Gairo che frequentano a Jerzu.

Deviazioni obbligate

Gli automobilisti dovranno dunque percorrere strade alterative per giungere a destinazione. Sul posto sono arrivate le autorità preposte sia dal Comune, che dall’Anas (per la gestione della viabilità), ma anche i vigili del fuoco e i carabinieri. «Probabilmente le piogge, anche se non forti ma che mancavano da tempo, hanno smosso il terreno – ha commentato il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai – la strada verrà chiusa perché c’è ancora un movimento di rocce». Qualche disagio sarà inevitabile ma utile per evitare rischi. Fortunatamente non si sono rilevati danni.

Il pericolo resta

«Ci sono ancora dei pericoli nella parte alta del costone per cui è necessario intervenire con una ditta specializzata per ridurre ed eliminare i rischi imminenti – ha comunicato Lorrai, sui social, nel primissimo pomeriggio di ieri - Il personale Anas è all'opera per adeguare la segnaletica stradale ed informare chi transita nelle strade che conducono al tratto di arteria chiuso». Di più grande entità si era rivelata la frana del 24 novembre scorso, sulla strada statale 125, nel territorio di Urzulei. Il tratto al chilometro 179 tra Ghenerugge e S’Iscala era stato invaso da massi staccatisi dal costone sovrastante anche in quel caso la strada era stata chiusa. Sempre a gennaio ma del 2020, il costone roccioso all’ingresso di Ulassai aveva ceduto riversando terra e pietre sulla provinciale 11. Gli interventi di sistemazione erano stati completati l’anno successivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA