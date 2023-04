Gainsbourg junior è una madre che conosce  il senso della pietà Ci conquista 

Sintonizzata su vibrazioni intimiste e dal sentore nostalgico, l’ultima opera del regista francese Mikhaël Hers dal titolo “Passeggeri della notte” ci fa riscoprire le atmosfere tipicamente parigine degli anni ’80 in un intreccio di storie d’amore, affetti e nuovi incontri. Interpretata dalla stupefacente Charlotte Gainsbourg, Élisabeth è una madre di famiglia alle prese col dolore della separazione. In un appartamento medio borghese vive insieme ai due figli Matthias e Judith, e va a caccia di un impiego. Dopo vari tentativi viene finalmente assunta presso uno studio radiofonico per fornire assistenza in una trasmissione notturna, che ha come ospiti persone comuni disposte a raccontare se stesse. Sarà una sera come tante, nel corso del consueto appuntamento, che Élisabeth farà la conoscenza di Talulah, una diciottenne senza casa costretta a vivere alla giornata e avvezza all’uso di droghe. Per un senso di pietà nei suoi confronti, la giovane verrà accolta in famiglia, dove troverà un posto per riscoprire il calore umano e provare a rimettersi in gioco.

Esperienze di vita semplici - senza forzature o situazioni improbabili - trovano respiro in questo magnifico affresco che incanta per la sua delicatezza e attinenza alle realtà comuni. È in una regolare e pacata normalità che si impreziosiscono le prove degli interpreti e gli scorci di una città senza tempo, cosicché il vecchio possa trovare linfa per il nuovo.Mikhaël Hers, dunque, impacchetta questo concentrato di umanità senza alcun esibizionismo, animato dalla sola necessità di mettersi in contatto il più sentitamente possibile con il suo pubblico. (g. s.)