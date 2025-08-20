Gaia, è stato un tragico errore? 

Un errore nella manovra di partenza, una pressione sull’acceleratore invece che sul freno. C’è anche questa ipotesi, ora, nelle indagini sulla tragica fine della ragazza di Tempio Gaia Costa. La vittima, 24 anni, l’otto luglio scorso è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada all’ingresso di Porto Cervo. Le indagini sono a carico di Vivian Spohr, manager tedesca e moglie del presidente di Lufthansa, Carsten Spohr. In questi giorni sono in corso gli accertamenti tecnici affidati dalla Procura di Tempio allo specialista informatico Giancarlo Rosa e all'ingegnere Marco Antonio Pes. I due consulenti stanno lavorando sul suv BMW e sul telefono cellulare di Vivian Spohr. Ma l’attenzione dei periti, in particolare dell’ingegnere Marco Antonio Pes, si sta concentrando sui dispositivi di sicurezza del suv Bmw messo sotto sequestro dai pm. Pes lavora anche sul filmato estrapolato dal sistema di video sorveglianza dell’Istituto di vigilanza del Consorzio Costa Smeralda, un video che potrebbe rivelarsi decisivo per l’inchiesta.

Movimento improvviso

Stando a indiscrezioni, dalle immagini emergerebbe che il suv di Vivian Spohr si sia messo in movimento, da fermo, proprio quando la vittima inizia ad attraversare la strada. A quel punto la persona che era alla guida, sembrerebbe colta di sorpresa, effettua una manovra errata che causa l’impatto con Gaia Costa. Quindi una manovra errata che potrebbe essere spiegata solo con un gesto improvviso e sbagliato che ha impresso una accelerazione al suv. Si tratta di una ipotesi che escluderebbe una distrazione causata dall’uso del cellulare. In ogni caso proseguono gli accertamenti anche sullo smartphone, un Apple, della indagata. I periti hanno ancora qualche giorno di tempo, salvo proroghe, per trasmettere le conclusioni del loro lavoro. Va ricordato che Vivian Spohr, dopo l’incidente, si è sottoposta a tutti gli esami tossicologici e l’esito è stato negativo. L'accusa nei suoi confronti è omicidio stradale, non aggravato. I difensori di Vivian Spohr, Angelo Merlini e Alessandro Vitali, e l’avvocato Antonello Desini, che assiste la famiglia della vittima, stanno seguendo gli accertamenti con il loro consulenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA