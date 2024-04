Gaia Deiana è pronta per la super finale 

L’emozione è tanta, ma anche la determinazione e la voglia di mettersi alla prova ancora una volta. Gaia Deiana, 14 anni, di Quartu, prima sarda a vincere la finale nazionale di Sanremo Junior un mese fa, è pronta per la nuova sfida: questa sera alle 21 (diretta sui social dell’evento) rappresenterà l’Italia nella finalissima internazionale, nel palco più ambito dai cantanti italiani, il Teatro Ariston di Sanremo. A contenderle la vittoria saranno stavolta interpreti stranieri, sempre tutti giovanissimi, provenienti da oltre 20 nazioni europee ed extraeuropee.

La giovane quartese ha mosso i primi passi nella parrocchia di San Luca, al Margine Rosso, nel coro che l’ha accolta quando aveva 8 anni. Da lì è partita la scalata: Gaia studia canto dal 2020 con la Maestra Valentina Lodi Rizzini nella classe degli “Out of Tunes”, progetto didattico del coro giovanile Clara Voce di Quartu diretto dal Maestro Federico Liguori.

Tutti orgogliosi di lei che in poco tempo è diventata una piccola star, pronta a calcare il grande palco famoso per il Festival di Sanremo. Lì dove - come da regolamento - interpreterà di nuovo “Desert Rose” di Sting, nella versione proposta dalla cantautrice e musicista Faouzia. «Sono emozionata, non vedo l’ora di vivere questa esperienza», racconta la cantante quartese. Ieri le ultime prove nei locali di San Luca, prima del grande giorno. Con tutta Quartu, la Sardegna, e l’Italia, a fare il tifo per la giovane Gaia.

