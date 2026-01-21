Gaia De Laurentis a “Unione Cult” 

Gaia De Laurentiis è la protagonista, accanto a Stefano Artissunch (che firma anche la regia) e a Lorenzo Artissunch di “Una Giornata Qualunque”, la commedia Diario Fo e Franca Rame che indaga la complessità e le contraddizioni dell’animo femminil. L’attrice, che sarà ad Arzachena, Dorgali, Carbonia e San Gavino Monreale è questo pomeriggio la protagonista di “Unione Cult”. Con Francesca Figus, alle 14.30 in diretta su Radiolina: chiacchiere, riflessioni e sorrisi.