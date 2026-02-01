VaiOnline
Il personaggio.
01 febbraio 2026 alle 01:00

Gaia De Laurentiis: «Donne, una risata ci salverà Nel frattempo beviamoci un vermentino sardo» 

Si chiude questa sera, alle 21, al Tetaro comunale di San Gavino Monreale il tour sardo della pièce “Una giornata qualunque” giunto nell’Isola questa settimana per la Stagione di prosa del Cedac. Una commedia di Dario Fo e Franca Rame con Gaia De Laurentiis (e l’algherese Stefano Artissunch, che firma anche la regia, e il figlio Lorenzo) che ora fa il punto dopo gli spettacoli che l’hanno vista in scena ad Arzachena, Dorgali e Carbonia.

Felice di questa tournée sarda?

«Vengo tutti gli anni in vacanza nel sud dell’Isola, e ormai mi sono fatta diverse amicizie. All’inizio non è stato facile, perché in genere non vi aprite con chiunque e anch’io sono così, credo che l’amicizia sia una cosa troppo preziosa per regalarla a chiunque. E poi gli unici vini bianchi che bevo sono sardi, perché sono abbastanza forti da reggere il confronto con i rossi».

Mentre una donna medita il suicidio, inizia erroneamente a ricevere telefonate di altre donne in cerca di supporto. Non sembra proprio una giornata qualunque.

«Dopo la fine di un matrimonio durato trent’anni, Giulia si ritrova a meditare sulle conseguenze di aver concentrato tutta la propria esistenza sulla sua relazione. in una giornata qualunque, che poi in realtà è una notte perché tutto accade nel corso della notte, questa donna qualunque che credeva di essere moderna, autonoma, emancipata, si ritrova a gestire la rottura della propria relazione, con la sensazione di non avere più gambe per affrontare la vita».

Un testo degli anni Novanta eppure così moderno.

«In realtà lo spettacolo era di volta in volta un canovaccio, aggiornato nel corso degli anni. Io e Stefano ne abbiamo tirato fuori un copione ma sì, è piuttosto moderno: basti pensare che già parlava della solitudine prodotta dalla società digitale, di come la tecnologia avrebbe invaso la nostra vita. E parla di disturbi alimentari, tema quanto mai urgente».

Le donne che lavorano sono il 20% in meno degli uomini, e sono il triplo di maschi quelle colpite da lavoro povero. Sulle loro spalle, poi, cade buona parte del lavoro di cura.

«Questo è il cuore. Molti uomini pensano di possedere la vita della propria compagna, ed è anche da qui nascono i femminicidi. Mentre medita sul suicidio, Giulia si ritrova a ricevere le telefonate di altre donne in crisi, perché per errore il suo numero è finito in una rivista femminile al posto di quello di una psichiatra. Ed è rispondendo a queste donne che capisce che la soluzione dei suoi problemi è ascoltare gli altri e, attraverso l’ascolto, rendersi conto di non essere la sola nell’universo a provare dolore».

Scopre il potere dell’empatia?

«Di più, scopre che il punto di incontro tra donne disperate come lei non è altro che imparare a ridere insieme. Attraverso la disperazione, la follia di queste donne che talvolta la fanno arrabbiare, capisce che non vale la pena buttare tutto via. Le donne le fanno da specchio grottesco che la fa sentire ridicola. C’è una battuta nello spettacolo in cui Giulia dice che bisogna smettere di guardarsi il proprio ombelico come se fosse il centro del mondo».

Come è stato lavorare con Stefano Artissunch?

«Molto divertente. Ha un modo entusiasmante di affrontare i testi e fa un teatro di immagini molto bello; questo spettacolo ha una scenografia bellissima, folle come Giulia. E sono un po’ folli la casa, le musiche della Banda Osiris, i costumi. Stefano mi invita a rompere la quarta parete, a rivolgermi al pubblico per coinvolgerlo».

