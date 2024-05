Gaia, ballerina sul primo podio 

Balla da quando aveva quattro anni e ora è diventata una campionessa. Gaia Careddu pochi giorni fa ha vinto “The open worlds championship”, prestigiosa competizione di danze latino americane che si svolge alla Blackpool tower ballroom, in Inghilterra. Gaia ha vinto in due gare di “Amateur solo latin”. «Sono molto emozionata nel poter aggiungere un altro tassello molto importante alla mia crescita come ballerina - racconta la 25enne di Cabras che insegna anche danza nella sua “Art of dance” - Un’esperienza che ho sempre sperato e sognato di poter vivere. Sono grata di aver portato a casa la vittoria per due volte in una gara così difficile. Poter danzare in quella pista da ballo è un sogno che si avvera». Gaia Careddu è un’agonista internazionale e appartiene al National team Italia della federazione Idf. ( s. p. )

