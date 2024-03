Gaia alla conquista di Sanremo 

Le sue doti canore erano evidenti sin da piccola. «Ha iniziato a intonare le prime canzoni da bimba, praticamente quando ancora sapeva pronunciare solo poche parole», racconta orgogliosa Valentina Pateri, mamma della giovane star quartese, Gaia Deiana, che a 14 anni ha conquistato la finale nazionale di Sanremo Junior. La prima sarda a raggiungere la vetta della manifestazione canora dedicata ai giovanissimi di tutta Italia, in attesa della finale mondiale fra un mese.

L’amore per la musica

«Sono felice ed emozionantissima, la musica è la mia vita», le parole della piccola cantante. I primi passi li ha mossi nella parrocchia di San Luca, nel coro che l’ha accolta quando aveva appena otto anni. «Ero molto timida, e lo sono tuttora, ma quando parte la musica dimentico tutto e tutti e penso solo a cantare», dice. Un talento che in tanti hanno notato da subito, e da lì è partita la scalata: Gaia studia canto dal 2020 con la Maestra Valentina Lodi Rizzini nella classe degli “Out of Tunes”, progetto didattico del coro giovanile Clara Voce di Quartu. Lezioni di canto ogni settimana, senza mai trascurare il liceo artistico Foiso Fois che frequenta. «Cerco di organizzare le mie giornate: la mattina a scuola, poi studio, due volte a settimana lezione e coro, e appena ho un momento libero canto».

Il trionfo

Nei giorni scorsi ha partecipato e vinto il Grand Prix nella finale nazionale Italia di Sanremo Junior, competizione canora riservata ai giovani emergenti fra i 6 e i 15 anni, portando sul palco il brano “Desert Rose” di Sting. Di fatto la prima gara a cui ha partecipato in assoluto, sbaragliando la concorrenza per poi conquistare il gradino più alto del podio. «Mi sembra di vivere un sogno», ammette emozionata la ragazza.

Ora per la giovane quartese c’è una nuova sfida: rappresenterà infatti l’Italia nella finale mondiale, che si terrà il prossimo 17 aprile nel palco più ambito dai cantanti italiani, il teatro Ariston di Sanremo. A contenderle la vittoria saranno stavolta interpreti stranieri, sempre giovanissimi.

L’omaggio del sindaco

In attesa del prossimo appuntamento, la cantante di Quartu - accompagnata dal direttore del coro Clara Voce, il maestro Federico Liguori - ieri è stata ricevuta dal sindaco Graziano Milia. «Gaia ha saputo conquistare il pubblico con un’intensa interpretazione di Desert Rose, arricchendola di suggestioni e sonorità mediterranee che richiamano le voci delle più famose interpreti sarde del passato e del presente. Ho deciso di incontrarla per farle personalmente i miei complimenti ed esprimerle il sostegno di tutta la comunità quartese in vista della sua partecipazione alla finale mondiale» ha detto Milia, che ha voluto omaggiare Gaia con la spilletta dei Quattro Mori, «affinché possa essere di buon auspicio ma anche perché simbolo di forte attaccamento alle radici, da cui partire per andar lontano».

