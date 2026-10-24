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25 ottobre 2026 alle 00:28

Gagliardini respinge le critiche: «Bisogna ripartire dagli errori» 

L’esperto centrocampista: «Non eravamo  fenomeni prima e non siamo scarsi adesso» 

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Quarantacinque minuti più recupero in campo. Abbastanza per vivere il crollo della squadra e abbastanza per “guadagnarsi” l’onere della sala stampa. Roberto Gagliardini fa valere la sua esperienza nel post-partita di Cagliari-Bologna e prende la parola: «È stata una sfida molto tattica», analizza il centrocampista, «soprattutto nel primo tempo. Nel secondo c’è stata una serie di palle inattive, e quando hanno trovato il gol la partita per loro si è messa in discesa. Si capiva che si sarebbe decisa coi dettagli ma purtroppo i dettagli sono andati dalla parte loro. Dopo lo svantaggio abbiamo provato a mettere un po’ di peso in campo, ma il rigore ha chiuso i discorsi».

In deficit
Un solo punto per i rossoblù dal ritorno dalla maxi-sosta per le nazionali, ma Gagliardini non crede all’effetto-pausa sul rendimento del Cagliari: «Non penso, dovremo analizzare anche questa partita col mister. Se guardiamo solo il risultato», chiarisce, «sembra tutto negativo. In realtà penso che col Monza abbiamo fatto un buon primo tempo, e anche oggi». Ma per l’ex Inter le differenze sono evidenti: «A Monza abbiamo perso equilibrio, oggi l’episodio è andato a sfavore nostro. Poi abbiamo provato a riagguantarla e non ci siamo riusciti». Ma la seconda sconfitta consecutiva arriva proprio nel tratto di calendario più ingolfato, con tre partite nel giro di otto giorni. Già tra due giorni il Cagliari sarà in campo all’Olimpico, sponda giallorossa: «Per fortuna abbiamo subito una partita martedì. Non sarà facile ma abbiamo l’occasione per andare a Roma e fare una bella partita». Ancora troppo presto per intuire se Gagliardini avrà di nuovo spazio nel prossimo turno di campionato, ma sulla sua condizione parla chiaramente: «Fisicamente sto bene», spiega. «Io cerco di dare il mio contributo, anche a livello di spogliatoio. Parlo e do consigli in base alla mia esperienza, ma allo stesso tempo provo a prendere qualcosa io dal mister e dai ragazzi».

Esperienza

Ed è proprio la sua esperienza che ora gli consente di convivere con alti e bassi senza perdere lucidità: «Siamo partiti davvero forte», commenta il numero 21 in riferimento all’avvio “europeo” del Cagliari pre-sosta. «Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Allo stesso modo non c’erano troppi sorrisi prima e non ci sono troppe facce abbattute ora. I risultati arrivano col lavoro quotidiano, a partire dagli errori che abbiamo commesso e sicuramente lo faremo in settimana».

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