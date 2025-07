Gaffe sulla nuova toponomastica 

Va avanti l'importante progetto di riordino della toponomastica di Carbonia, ma l’opera portata avanti da una ditta d’appalto rivela anche delle gaffe. Come quella avvenuta alcuni giorni fa: nel quartiere centro-nord della città, la via Veneto è diventata di colpo via Vittorio Veneto. È il nome che compariva nella nuova targa fatta apporre dalla ditta che, in ossequio alla tradizionale dicitura dialettale, ha riportato a fianco alla parola “via” anche la denominazione “ruga”. «Ma a parte il giusto richiamo alla lingua sarda nel caso di via Vittorio Veneto però – ha precisato l’assessore agli Affari generali Nino Spanu – si è trattato di un errore perché è sempre esistita via Veneto: abbiamo chiesto di porre subito rimedio con la correzione della targa, per il resto le operazioni di riordino vanno avanti soprattutto nelle periferie in cui occorreva rimettere mano». L’intervento proseguirà ancora per diverse settimane. (a. s.)

