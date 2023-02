Gaffe e polemiche, al via lo sprint finale per le Regionali 

Secondo FdI si è trattato di «pregiudizi dettati dall'ignoranza»; per Licia Ronzulli (Forza Italia), di un «delirio propagandistico che discrimina una Regione intera». Pungente la reazione della renziana Lisa Noja, capolista del Terzo polo: «La Calabria ha le stesse potenzialità della Lombardia. Ma non si esprimeranno mai alleandosi con Giuseppe Conte che propone sussidi invece di lavoro». Il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo ribatte accusando di «opportunismo becero» gli avversari, e ricordando «le dichiarazioni in odore di razzismo» della destra negli anni. In serata lo stesso Occhiuto chiude la polemica: «Ho visto il video di scuse di Majorino, per me il caso finisce qui».

A pochi giorni dal voto per le Regionali in Lombardia e Lazio sale la temperatura delle polemiche, che arrivano fino in Calabria. Il candidato presidente del centrosinistra e del M5S nella regione del nord, Pierfrancesco Majorino, ospite di una tv locale afferma che «la Lombardia non è la Calabria, è una Regione con grandi potenzialità e un sacco di gente che si dà da fare».

La reazione

I voti delle periferie

Anche nel Lazio la volata finale verso il voto parte tra stoccate e accuse, mentre le varie forze politiche preparano le iniziative di chiusura nelle piazze di Roma. Pd e 5Stelle puntano sui quartieri popolari: Alessio D’Amato sarà domani alla Garbatella, «la casa di Giorgia Meloni», come ricorda lui stesso. Donatella Bianchi interverrà al cinema Aquila del Pigneto, e con lei ci sarà il presidente pentastellato Giuseppe Conte. Invece il centrodestra, con Francesco Rocca, non ha previsto per ora il classico comizio finale. L'evento conclusivo, fanno sapere dal suo staff, è da considerarsi quello di domenica scorsa, con tutti i leader all'Auditorium della Conciliazione.

