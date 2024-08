Gaetano vuole il Cagliari 

Aspettando l’affondo per Gaetano (e magari pure Cheddira), il Cagliari si concentra sull’amichevole di questa sera col Modena e sulle uscite. Una delle quali potrebbe coinvolgere proprio gli emiliani, a cui potrebbe essere girato l’esterno Di Pardo.

Asse Cagliari-Bari

Conclusa la cessione in prestito di Radunovic (che prima di partire ha allungato il suo contratto con i rossoblù fino al 2027), gli affari tra Cagliari e Bari continuano e potrebbero portare in Puglia anche il giovane difensore Veroli. Nicola ha consigliato al giocatore una nuova stagione in prestito per completare la maturazione e a Bari lo aspetta il ds Magalini, che lo aveva avuto con sé a Catanzaro lo scorso anno. Trattativa con un convitato di pietra, il Napoli, che osserva e intanto aspetta di ricevere la giusta offerta per Gaetano. Che, inserito nella lista dei cedibili anche per fare posto a eventuali nuovi acquisti, ha ribadito la sua volontà di tornare in Sardegna, dove nella passata stagione ha totalizzato 11 partite, realizzando 4 reti. Ma nelle chiacchierate col club partenopeo, i due ds Bonato e Manna hanno parlato anche dell’attaccante Cheddira.

Dubbio Lapadula

Il bomber marocchino (lo scorso anno in prestito al Frosinone, dove ha realizzato 7 reti nelle 36 gare giocate) è considerato il giocatore ideale per completare il reparto offensivo rossoblù. Ma un suo possibile arrivo è, naturalmente, legato alla partenza di Lapadula. L’italo-peruviano vorrebbe restare a Cagliari e in Serie A, ma l’offerta del Pisa (si parla di un triennale a circa un milione a stagione) potrebbe convincerlo a lasciare l’Isola. Manca però l’accordo tra le società, visto che i toscani non hanno ancora presentato una vera offerta al Cagliari. Che per lasciar partire il suo numero 9 chiede circa 2 milioni.

Aspettando Mina

Dopo l’amichevole di questa sera con il Modena e un paio di giorni di libertà, il Cagliari tornerà a lavorare al Crai Sport Center. Ma mancherà ancora Mina, atteso in Italia dalla Colombia solo l’8 agosto, quando nel pomeriggio si sottoporrà a visite mediche. Ad appena due giorni da quel 10 agosto in cui scadrà la clausola che permetterebbe il suo acquisto per circa 2 milioni. Al rientro ci sarà invece l’argentino Delpupo: tante le proposte dalla Serie C, ma il giocatore vorrebbe mettersi alla prova nel torneo cadetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA