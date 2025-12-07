gaetano: una gioia infinita 

«Avevo tantissima voglia, ero molto energico sin dal mio ingresso in campo e sono felice di avere trovato il gol e la vittoria». Non sta nella pelle Gianluca Gaetano, match-winner, mentre stringe forte il premio di Mvp. «Ce l’ho messa tutta insieme ai compagni, abbiamo fatto una delle partite migliori in assoluto. Vittoria meritata, il gol è dedicato a mia moglie, ai miei bambini e a me stesso: era da tanto che non segnavo, venivo da un infortunio che mi ha rallentato e questa gioia ci voleva proprio».

Orgoglio Deiola

Tra i protagonisti del match il capitano Deiola. «I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo, in ogni partita, oggi si è visto», tiene a precisare il centrocampista di San Gavino. «Questa vittoria la meritiamo tutti quanti, siamo contenti di aver regalato questa gioia a noi stessi e a tutto l’ambiente. Speriamo sia la prima di una lunga serie, stiamo lavorando bene, con dedizione, e meritavamo questa soddisfazione per tutto ciò che stiamo portando avanti da luglio e che talvolta ci è mancato per un soffio anche nelle ultime gare». Deiola è in lizza per vincere il Premio Puskas, per il miglior gol dell’anno a livello mondiale: «Le votazioni sono chiuse, speriamo di poter vivere questa bella gioia con tutta la Sardegna, sarebbe bello portare il premio nel calcio italiano e nella nostra terra».

Il traguardo di Obert

Non c’era modo migliore per Adam Obert di festeggiare la centesima presenza con la maglia del Cagliari. «La prestazione è stata perfetta da parte di tutti, sono molto contento», puntualizza il difensore slovacco. «La vittoria ci mancava da un po’ e dovevamo dare tutti qualcosa in più, siamo contenti per questo grande successo». Sulle 100 presenze: «Oggi è un giorno bellissimo per farlo. È un cammino lungo, durato quattro anni, con una maglia bellissima. Alla mia prima presenza l’obiettivo era esordire col Cagliari: poi si sono alzate le ambizioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA