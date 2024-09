Gaetano, un appuntamento da non perdere 

Si sono voluti e cercati talmente tanto e intensamente che nessuno avrebbe potuto impedire il suo ritorno nell’Isola. Tanto meno il Napoli, proprietario del cartellino, che alla fine ha dovuto cedere alle condizioni di Giulini e del ds Bonato (prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni). Figurarsi il Parma, che ha provato - inutilmente - a convincerlo attraverso Pecchia col quale aveva già lavorato a Cremona quattro anni fa. Tra Gianluca Gaetano e il Cagliari è stato amore a prima vista nella seconda parte della passata stagione. Sapevano entrambi che presto o tardi si sarebbero riabbracciati quando a giugno si sono dovuti separare. E, bizzarro davvero il destino, la storia in rossoblù del fantasista ricomincia proprio contro i partenopei, tra quattro giorni alla Unipol Domus. «Non vedo l’ora. Sono felice, carico. Sono pronto». Una miscela esplosiva di emozioni lo accompagna in queste ore che lo separano dal nuovo esordio, dopo aver già (r)indossato la maglia in panchina due sabati fa a Lecce. Non è certo una partita come le altre. «Sarà bellissimo. Sarà speciale».

La trattativa

Quanta fatica tornare sin qui. Anche se in cuor suo, rivela lo stesso Gaetano in un’intervista rilasciata sui vari canali social del club, sapeva che, prima o poi, sarebbe finita così. «Sono stati due mesi molto difficili, è stata una lunga attesa. Anche mentalmente non è stato facile. Però alla fine ciò che conta è che ce l’abbiamo fatta. Fortemente. Più di tutto». Nel braccio di ferro tra Napoli e Cagliari ha influito la spinta di un’intera isola. «L’affetto dei compagni è stato importante, così come quello della gente. Anche per questo», ammette Gaetano, «non ho mai pensato che la trattativa potesse non andare a buon fine». E nel ringraziare tutti, in primis Giulini e Bonato, dà il primo nuovo appuntamento ai tifosi: «Vi aspetto domenica allo stadio».

La partita del cuore

E domenica alla Domus, a partire dalle 18, c’è Cagliari-Napoli, manco a dirlo. «Sarà una partita bellissima, difficile, credo molto fisica e dura nei duelli». Sarà la sua partita. «Giocare contro la squadra della tua città, del tuo cuore, è sempre bello, speciale. E sarà una gara molto combattuta: il Napoli ha cambiato modo di giocare con mister Conte, fanno un gioco più aggressivo, noi altrettanto, però». Colpito positivamente da a Nicola, il 24enne fantasista partenopeo tiene, infatti, a sottolineare: «È un allenatore molto forte, che sa trasferire bene le sue idee alla squadra. Ha un gioco aggressivo, mi piace tanto». Quasi fosse l’allenatore giusto al momento giusto del percorso di Gaetano, che si aspetta tanto da questa stagione. «Il primo obiettivo è raggiungere la salvezza con il Cagliari al più presto», chiarisce. «Il secondo è quello di riuscire a fare altri gol dopo quelli segnati la scorsa stagione». La Nazionale? «Sì, ogni tanto ci penso, ma non più di tanto. Cerco di lavorare settimana dopo settimana, partita dopo partita, e fare bene. Poi se dovesse arrivare la chiamata, mi farebbe solo piacere». Palla al centro, ora Gaetano pensa, soprattutto, a ripartire. Con la maglia del Cagliari.

