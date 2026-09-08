Gaetano squalificato 

Un solo giocatore di Serie A è stato squalificato per la prossima giornata. Si tratta - come deciso dal giudice sportivo - del centrocampista dell'Atalanta Gianluca Gaetano, mentre per quanto riguarda gli allenatori, saranno due le giornate di squalifica, più una ammenda di 5mila euro, per il tecnico del Bologna, Domenico Tedesco, «per avere, al 49' del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara, negli spogliatoi».
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