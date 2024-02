Gaetano: «Sono pronto» 

«Forza Cagliari». Due parole semplici da parte di Gianluca Gaetano all’arrivo ieri alle 12.30 in aeroporto a Elmas, dopo la chiusura della trattativa all’ultimo giorno di mercato. «Questa è una piazza importante, sono molto contento e non vedo l’ora di scendere in campo. Sono già pronto per giocare contro la Roma», il messaggio da parte del centrocampista che può ricoprire diversi ruoli, dalla mediana alla trequarti. Non ha potuto subito conoscere in campo i suoi nuovi compagni perché si stavano allenando mentre era in volo, ma appena arrivato si è recato ad Asseminello. Prima seduta in gruppo oggi, all’antivigilia della partita dell’Olimpico, dove potrebbe fare il suo esordio in rossoblù fin dal primo minuto.

Classe 2000, Gaetano è stato preso in prestito secco dal Napoli dopo le difficoltà incontrate con la Fiorentina per l’ingaggio di Antonín Barák. In stagione coi partenopei ha collezionato 13 presenze in tutte le competizioni, l’ultima in Supercoppa Italiana contro l’Inter il 22 gennaio, segnando un gol nella vittoria per 0-4 a Lecce lo scorso 30 settembre.