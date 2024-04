Gaetano sì, Petagna non recupera 

Il Cagliari mette nel mirino la sfida di domenica sera (ore 18) contro l'Atalanta. Dopo il sold out di Pasquetta contro il Verona, la Domus potrebbe regalare un nuovo pienone anche per la sfida con la squadra di Gasperini. Febbre altissima per una nuova tappa di rincorsa alla salvezza per i tifosi, mentre al Crai Sport Center Ranieri alza i ritmi di allenamento.

Verso la Dea

Smaltite le fatiche della gara con l'Hellas, i rossoblù da ieri hanno iniziato a pensare ai nerazzurri. Esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità per Lapadula e compagni. Sir Claudio tiene sotto controllo le condizioni di Gaetano, preservato contro i gialloblù, ma pronto a riprendere il suo posto sulla trequarti contro l'Atalanta. Gestione per quei giocatori recuperati da infortuni, Mina in primis, mentre restano indisponibili Mancosu, Pavoletti e Petagna. Per quest'ultimo si sperava in un recupero per la sfida col Verona, ma i tempi si sono allungati di qualche settimana. Come confermato da Ranieri, il giocatore sta lavorando lontano da Assemini con un personal trainer e potrebbe tornare alla base alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima, per poi rimettersi a disposizione per la trasferta con l'Inter o, più probabilmente, la gara casalinga contro la Juventus. (al.m.)

