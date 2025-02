Gaetano si ferma, in forse per domani 

Domani Atalanta-Cagliari, partita che assomiglia molto a una classica visto l’alto numero di ex che indossano la maglia rossoblù.

Ieri i rossoblù sono stati impegnati in una nuova seduta di allenamento al Crai Sport Center. Dopo le esercitazioni tecniche di attivazione, il gruppo – sempre lavoro di recupero per il portiere Ciocci – ha svolto una sessione di tattica con esercizi organizzati in funzione della partita di domani e una liìunga seduta per i calci da fermo. Qualche problema per il trequartista Gianluca Gaetano, che ha lavorato fuori dal gruppo. Una seduta personalizzata per smaltire i postumi di una contusione al ginocchio sinistro.

Oggi la seduta di allenamento al mattino. Al termine – ore 12.15 – la rituale conferenza stampa di Davide Nicola, che verrà trasmessa in diretta streaming sulla app del Cagliari Calcio.

