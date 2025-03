Gaetano si è ripreso il Cagliari sul più bello 

Un giorno credi di esser giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. O quasi. Non è stata una stagione semplice per Gianluca Gaetano, alla ricerca continua di una condizione ottimale, prima sotto il profilo atletico, poi mentale, quindi fisico. Doveva essere quella della grande svolta, si è rivelata più tortuosa del previsto e i vari acciacchi, soprattutto nell’ultimo periodo, non lo hanno certo agevolato. Davide Nicola aveva evidenziato sabato in conferenza stampa la tenacia con la quale il fantasista napoletano sta provando a gestire una situazione precaria in allenamento spingendo comunque al massimo. Aveva anche ammesso di aver trovato nel suo sguardo la scintilla giusta e al momento del bisogno, domenica contro il Monza, non ha esitato a gettarlo nella mischia. Benedette sensazioni. L’impatto è stato a dir poco esplosivo e ha permesso così al Cagliari di mettere in cassaforte tre punti d’oro. Dal gol su punizione all’assist per Luvumbo una prova di alta qualità ma anche di sostanza, persino “sporca” all’occorrenza. Eccolo, dunque, sul più bello. Il tormentone estivo è finalmente un fattore. «Il tuo, il nostro sorriso, Gianlu» il post d’amore su Instagram col quale ieri il club rossoblù ha voluto coccolare il suo gioiellino.

Il doppio abbraccio

Quando ha sentito l’arbitro fischiare la punizione dal limite dell’area si è catapultato sulla palla. «Ero concentratissimo. Ho notato subito che la barriera copriva la visuale del portiere. Quindi ho scelto di calciare sul suo palo, lui ha fatto un passo dall’altra parte e non ci è arrivato». Qualità e mentalità insieme, a dimostrazione che il peggio - forse - è davvero passato e che, con la testa sgombra dai cattivi pensieri, può ora sprigionale tutto quel potenziale represso per mesi. E incidere sulla salvezza. Lo aspettavano in tanti, non solo l’allenatore. Tutti i compagni sono andati a festeggiarlo sul 2-0 come se avesse segnato un fratello. Commovente l’abbraccio con Viola (il suo "rivale tattico”) che aveva appena sostituito. Così come la corsa sfrenata verso Muzzi, grande ex bomber rossoblù e ora coordinatore della Primavera, seduto pure lui una fila sopra la panchina. «Per tutta la settimana mi ripeteva che avevo il piedino caldo, è andata bene», ha svelato l’arcano lo stesso Gaetano appena finito il match con i brianzoli che, oltre alle sue quotazioni, rilancia prepotentemente quelle del Cagliari nella corsa salvezza dopo un periodo contraddittorio e avaro di soddisfazioni.

Verso il riscatto

È il secondo gol stagionale per Gaetano, il primo l’aveva realizzato con il Lecce in un altro scontro diretto, sempre alla Domus. Entrambi pesantissimi, dunque. Gli spianano la strada nella speranza che, insieme ai fantasmi spariscano presto anche i problemi fisici. L’uomo in più di Nicola in questo effervescente rush finale. O quello che è mancato sinora, punti di vista. Il Cagliari ci ha puntato forte in estate con uno sforzo economico non indifferente fissando in 6 milioni il riscatto automatico. Insomma, l’avventura in rossoblú di Gaetano è appena cominciata.

