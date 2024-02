Gaetano si è preso il Cagliari 

Ancora un guizzo, un gol e la mano al naso, un “marameo” che ha una dedica che parte dal cuore. «Da quando sono qui, a Cagliari, non vedo mia figlia. Come con la Lazio, il gol è per lei. Non vedo l'ora di rivederla». Un'attesa terminata oggi per Gianluca Gaetano, che finalmente potrà riabbracciare la moglie Maria e soprattutto la piccola Carmela Pia. Sorride, il numero 70 sbarcato in Sardegna nell'ultimo giorno di mercato. E sorride il Cagliari, che nella tempesta ha trovato il faro che indica la strada.

Fantasia al potere

Gaetano, dalla sua città non sarebbe mai andato via. Ma a Cagliari ci ha messo un attimo a prendersi un ruolo da protagonista. Assoluto. L'esordio nel finale con la Roma, a sconfitta servita, poi la prima maglia da titolare con la Lazio e il gol che aveva acceso una fiammella di speranza. Ieri, poi, ancora una rete, la seconda di fila, stavolta pesantissima. Perché, pronti via e il Cagliari è rimasto paralizzato dalla paura, con l'Udinese a comandare in lungo e in largo. «Nei primi venti minuti siamo stati timorosi», spiega Gaetano, «poi però abbiamo fatto la nostra gara. E magari, con un po' di fortuna, avremmo anche potuto vincerla».

Trascinatore

Portatore sano di qualità, Gaetano ha acceso la luce sulla trequarti. «Il mister mi chiede di giocare dietro la punta». Assist e gol, addirittura due di fila, quanti ne aveva segnati nelle ventuno partite giocate in A col Napoli. «Ora spero di segnarne altri», sorride, guardando avanti. Poi, un guizzo come quelli che regala in campo. «Se mi aspettavo una partenza così? No, non me l'aspettavo... Anzi, forse sì, me l'aspettavo». Perché Gaetano attendeva solo l'occasione per dimostrare il suo valore. Il Cagliari gli sta dando un'opportunità: «Ho trovato un gruppo eccezionale, tutti lottano insieme e nessuno molla».

Conto alla rovescia

Gaetano canta e porta la croce. La porta avversaria nella mente, come dimostrano i 20 passaggi sui 22 tentati in avanti, il gol con uno stacco di testa da attaccante consumato, ma anche quegli otto palloni recuperati, da mezzala di corsa e di governo. Il Cagliari si aggrappa all'ultimo arrivato, che sta già pensando al faccia a faccia di domenica col “suo” Napoli: «Questo è un punto importante per continuare a lottare. Ci siamo e continueremo a esserci, ma ora pensiamo al Napoli». E a quell'abbraccio alla famiglia che per Gaetano sarà il premio più bello.

