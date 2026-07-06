Gaetano sblocca Aebischer o Winks? 

Il mercato del Cagliari passa per la cessione di Gianluca Gaetano all’Atalanta, giunta ormai ai dettagli. I 13 milioni cash - o giù di lì - in arrivo da Bergamo serviranno per sbloccare le trattative più avanzate e per provare magari a forzare obiettivi che in questo momento sembrano irraggiungibili. Vedi l’esterno del Catanzaro Favasuli, ma non solo. Il tempo inizia a stringere, per domani è previsto il pre raduno ad Asseminello e lunedì prossimo comincerà la preparazione che entrerà poi nel vivo di Val Camonica a partire dal 22 luglio, sino al 1° agosto. E il presidente Giulini vuole mettere, quanto prima, l’allenatore Pisacane nelle condizioni migliori possibili per programmare il lavoro e non dover essere costretto a cambiare in corsa o, peggio ancora, all’ultimo momento. Potrebbe essere, pertanto, la settimana giusta per Aebischer o Winks, o ancora per Kofler o Natali, tutti profili promossi a 360 gradi dal punto di vista tecnico e per i quali, dunque, resta solo da sciogliere il nodo economico.

Nel cuore del campo

Il centrocampo è - indubbiamente - il reparto che necessita di più accorgimenti e, al netto delle tempistiche e delle dinamiche, lì si concentrano le attenzioni del nuovo ds Accardi. Dopo due giocatori di prospettiva come Romano e Akarakiri, Michel Aebischer, classe 1997, sembra proprio l’uomo giusto per caratteriste ed esperienza. Sarebbe il secondo svizzero, appunto, e toglierebbe pressione ai più giovani agevolando allo stesso tempo la loro crescita. Quel milioncino che ancora balla tra la richiesta del Pisa e l’offerta del Cagliari sembra ormai una formalità. La retrocessione in B dei toscani agevola l’operazione, considerata poi la volontà del giocatore di trasferirsi nell’Isola e il fatto che andrebbe in scadenza. L’alternativa resta Harry Winks, un anno più grande, inglese e reduce da una stagione sfortunata al Leicester, chiusa con la retrocessione in terza serie ma positiva a livello individuale. I contatti con il suo entourage sono pressoché quotidiani. Basta poco, pochissimo, insomma, per chiudere. Basta la liquidità per farlo, oltre a volerlo davvero. Più di prospettiva il ventenne montenegrino della Juventus Vasilije Adžić, ma anche più duttile e utilizzabile non solo nel cuore del campo, dove già scalpita Matteo Prati (rientrato dal prestito al Torino, vuole provare a giocarsi le proprie carte durante il ritiro pre campionato), oltre a Romano.

L’operazione Gaetano

Si attende il via libera da un momento all’altro, dunque, per Gaetano. Dopo i continui tira e molla, Cagliari e Atalanta avrebbero trovato l’accordo sulla base di 13 milioni. Restano, dunque, da definire alcuni dettagli sui bonus e su un eventuale prestito che potrebbe completare l’operazione. Daniel Maldini è molto più di un’ipotesi, al vaglio dei dirigenti rossoblù e del tecnico Pisacane proprio in queste ore. Molto dipenderà anche dalla cifra che fisserebbe la Dea per un eventuale riscatto a fine stagione.

Zito-Maiorca

Sempre in uscita, rischia, invece, di saltare - continuando di questo passo - il ritorno di Zito Luvumbo al Maiorca che, forte della volontà del giocatore, sta tirando la corda sul prezzo un giorno sì e l’altro pure. La formula è quella prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione del club spagnolo, appena retrocesso in seconda serie. Pur di indossare ancora la maglia del Maiorca, l’angolano ha detto no al Palermo.

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