Gaetano resta prima scelta Makoumbou cerca squadra 

Ieri la gara casalinga con il Como, sabato la prima trasferta stagionale a Lecce, in mezzo il rush finale del calciomercato, che chiuderà alla mezzanotte di venerdì, a poche ore dalla gara che il Cagliari giocherà in Puglia. E in questi ultimi giorni il ds Nereo Bonato dovrà chiudere l’acquisto del trequartista, ma definire anche una serie di cessioni, alcune delle quali “suggerite” anche dalla serata di ieri.

Caccia a Gaetano

Bonato ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Como e così si è espresso a proposito del mercato: «Abbiamo trovato equilibrio, ma fin dall’inizio avevamo determinate idee. Probabilmente ci manca ancora una caratteristica per chiudere la rosa, speriamo di chiudere negli ultimi giorni per dare un organico completo a Nicola per affrontare questo campionato difficile». Usciti dai radar Thorstvedt, dopo le richieste considerate eccessive del Sassuolo, e Traorè, ormai a un passo dall’Auxerre, tutte le attenzioni sono tornare sul trequartista del Napoli, Gaetano, primo della lista fin dall’inizio del mercato avendo giocato in rossoblù parte della scorsa stagione. Il Cagliari punta a un prestito con diritto di riscatto, cercando di avvicinarsi alle richieste del Napoli, che potrebbe “accontentarsi” di un totale di 7-8 milioni.

Le uscite

Dopo le buone prestazioni con Carrarese e soprattutto Roma e il “no” al Palermo, il difensore Wieteska ieri è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina. Probabile che questi ultimi giorni portino a una sua partenza. Discorso identico per Makoumbou, ieri neanche convocato e che attende la proposta giusta tra Sassuolo ed estero. Si cerca una sistemazione anche per Jankto e Pereiro, mai presi in considerazione da Nicola, che invece anche ieri si è giocato nel finale la carta Lapadula. L’italo-peruviano piace all’Empoli che segue anche il nigeriano della Cremonese Okereke, su cui si butterebbe il Cagliari in caso di partenza in extremis del suo numero nove.

