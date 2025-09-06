Gaetano, prove generali per Cagliari-Parma 

Molto più di un’amichevole fuori porta. La partita dell’altro ieri a Buddusò ha rappresentato uno step importante per Gianluca Gaetano, quello decisivo, probabilmente. In campo dall’inizio e per ottantadue minuti, non gli era mai successo da quando è iniziata la preparazione in Val Camonica. Un segnale importante a una settimana dallo scontro diretto col Parma, sabato prossimo alla ripresa del campionato. E più in generale, in vista di una stagione importante che può segnare una svolta nella sua carriera. E di conseguenza per il Cagliari.

L’ultimo passaggio

Già l’aveva preannunciato l’allenatore Pisacane alla vigilia del match con la Fiorentina: «Gaetano è un trequartista, può farlo tra le linee, anche partendo un po’ più arretrato e stretto come mezzala». Proprio quello che è successo venerdì allo stadio “Borucca”. Quasi delle prove generali che hanno evidenziato una volta di più la qualità del fantasista, soprattutto nella rifinitura dell’azione, nel passaggio finale. Era stato proprio lui, del resto, a confezionare, su punizione, la palla per la testa fatata di Luperto nel gol, sinora l’unico, del Cagliari contro la stessa Fiorentina. E sempre attraverso un calcio piazzato, ha mandato in rete Belotti a Buddusò con un tocco chirurgico in verticale che ha spiazzato la difesa avversaria e consentito così al compagno di ritrovarsi a tu per tu col portiere.

La sua partita

Uno come Gaetano gioca sempre in teoria, se sta bene. C’è un equilibrio da rispettare, però. Soprattutto in campo, ma anche all’interno dello spogliatoio dove la concorrenza è tanta - sia in attacco che a centrocampo - e tutti devono - in qualche modo - poter contribuire alla causa. La prossima contro il Parma, potrebbe essere, tuttavia, la sua partita, a prescindere dalla posizione in campo. Non una partita come le altre per lui dopo il gran rifiuto ai ducali dell’estate scorsa, proprio per tornare in Sardegna. E restarci. A giugno il Cagliari ha versato al Napoli i 2 milioni per la prima delle tre tranche per il riscatto, di fatto Gaetano è già un rossoblù a tutti gli effetti. E dopo la scorsa anonima stagione, vuole prendersi la squadra e la scena. Il 10 sulle spalle non è casuale (anche se inizialmente non voleva separarsi dal 70). E se il precedente allenatore Davide Nicola non lo considerava propedeutico al suo tipo di calcio (è stato uno dei motivi che ha portato il tecnico alla rottura col Cagliari), Fabio Pisacane stravede per lui e lo ha messo da subito al centro del progetto.

Il top della forma

L’intervento al ginocchio a cui si è sottoposto a fine maggio (due giorni dopo la salvezza matematica) ha richiesto più tempo del previsto per ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile. Ha iniziato la preparazione in ritardo, si è comunque rimesso al passo dei compagni in tempo per l’inizio del campionato. Ogni settimana che passa si avvicina allo stato di forma ideale e questa sosta gli fa gioco, indubbiamente. Così come gli ottantadue minuti contro il Buddusò. La stagione di Gaetano può finalmente entrare nel vivo.

