Gaetano potrebbe esserci domenica 

L'obiettivo di Gianluca Gaetano e del Cagliari è fissato: il ritorno in campo domenica con la Juventus. Dopo aver saltato la partita di Bergamo per una contusione a un ginocchio, il fantasista napoletano ha svolto un lavoro personalizzato nella ripresa degli allenamenti di ieri pomeriggio. Le sensazioni da Assemini sono però positive: in questi giorni è atteso un suo graduale rientro in gruppo, da capire se già nella seduta mattutina di oggi, che certificherà la possibilità di poterlo inserire nei convocati per domenica. Per il resto della squadra, lavori di attivazione tecnica, poi partitelle su campo ridotto e in chiusura esercitazioni atletiche.

A rischio

Chi si è allenato col gruppo è José Luis Palomino, richiesto però dal Talleres (in Argentina il mercato è ancora aperto). Il difensore sta valutando, visto che lì avrebbe un ruolo da protagonista. Quello che invece non ha nel Cagliari, chiuso dalla coppia Mina-Luperto: 11 presenze, l'ultima l'11 gennaio al Meazza col Milan, 9 in A e 2 in Coppa Italia. Ma, dopo aver lasciato partire Wieteska senza sostituirlo, la società sta cercando di trattenerlo sino a fine stagione. «Stiamo provando a chiudere, è una delle opzioni», ha confermato su Palomino il presidente del Talleres, Andrés Fassi.