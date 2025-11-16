Gaetano ora è felice «Cagliari è bellissima, mi è cambiata la vita» 

La fantasia vuole il potere. Ora Gianluca Gaetano vede la porta da lontano ma è più contento. Ama la città, la squadra, l’ambiente, Napoli è nel cuore ma Cagliari è sulla pelle. E le prospettive sembrano buone.

Siamo davanti a un cambio epocale? Venti metri più indietro?

«Sicuramente, in realtà in carriera ho fatto sia trequartista che il centrocampista, con Spalletti e Garcia ho fatto la mezzala, con Spalletti anche il mediano. Nessuna novità, ma ringrazio il mister per questo spostamento, mi diverto di più e gioco più palloni».

Con Pisacane come comunicate?

«Parliamo in napoletano, anche in campo».

Quando si rivede in tv, che sensazioni ha?

«Di queste ultime due partite sono molto contento, ho giocato in due posizioni nuove, mi sono piaciuto. Il giorno dopo rivedo sempre la partita, analizzo tutto e vedo sia errori che cose fatte bene. Complessivamente mi sembra un buon momento».

Lei ha vissuto una parte di stagione del Cagliari di Ranieri, un campionato intero con Nicola e ora il Cagliari di Pisacane: questa è la squadra più attrezzata, sotto il profilo della qualità?

«In questi due anni e mezzo ho lavorato con tre allenatori diversi, tre squadre molto ben preparate ma quest’anno c’è molta più qualità, con Esposito e Folorunsho abbiano acquistato tantissimo, qualità ne vedo tanta».

Chi è Gaetano? Un attaccante, un trequartista vicino alla punta o un ispiratore?

«Attaccante neanche per idea. Con Ranieri ho fatto diversi gol e allora si è creato l’equivoco, non sono un bomber, sono un centrocampista, il mio compito è quello di far giocare bene la mia squadra».

Un anno fa, la grande paura per l’incidente a sua moglie. E oggi siete felici, in quattro.

«Ricordo tutto benissimo. Tanta paura, perché mia moglie è caduta mentre camminava, era al settimo mese di gravidanza, per fortuna ero dietro di lei. Si fratturò tibia e perone, ma non disse una sola parola, la preoccupazione era solo per Mattia, che stava per nascere. Per fortuna poco dopo in ospedale sentimmo il battito, oggi siamo felici tutti e quattro con la sorellina. Sono botte tremende, ma poi tutto passa».

Cagliari: il mare, il sole, il calcio, la passione dei tifosi, sembra di stare a Napoli ma da protagonista.

«Sì, qui è tutto bellissimo, dal primo giorno che sono arrivato. I tifosi mi hanno accolto bene, quando c’era la trattativa fra Cagliari e Napoli i tifosi hanno spinto tanto perché tornassi. Quei sei mesi con Ranieri mi hanno cambiato la vita, non solo quella sportiva. Ho sempre pensato di voler continuare la carriera a Cagliari, qui si lavora benissimo».

E c’è anche la Sardegna nelle sue escursioni…

«Sono andato in giro quando è stato possibile. Devo ancora fare un paio di tour, mi piace vedere il paesaggio quando andiamo in giro per amichevoli. Vedo paesi che mi riprometto di visitare».

Il rapporto col gol: da lontano la porta si vede meno?

«Il gol è sempre bello, quando ci sono le circostanze devo provare a tirare. Ma ci sono anche gli assist, come quello per Luperto. O a Como, per esempio quello a Folorunsho avrebbe potuto procurare un gol. L’assist è un piacere».

A proposito di gol, ce n’è uno che potrebbe diventare la rete dell’anno.

«Una poesia, quel gol di Deiola. Ho partecipato con un tunnel e un colpo di tacco, ma è stata tutta la squadra ad avere calma e freddezza in quel “torello” agli avversari, poi la finalizzazione di Deiola ha chiuso il cerchio. Diciamo che il merito va diviso 50 e 50, lo ringraziamo ma ci prendiamo anche un po’ di merito noi del gruppo».

Accidenti a quella chiamata del Var a Como.

«Sono piccoli contatti che se vai a rivedere in video, sembrano chissà cosa. Ma in realtà…».

A chi si ispira Gaetano? C’è un calciatore che da ragazzino è stato un esempio da seguire?

«Sì, Marek Hamsik, quando partecipai ai primi allenamenti con il Napoli mi aveva impressionato, giocava a volte solo di sinistro, un capitano grandissimo. Sono riuscito anche a fare con lui un ritiro con Ancelotti, davvero un giocatore eccezionale».

Diciamo la verità: la Nazionale italiana non è che abbondi di qualità, un posticino per Gaetano si può tenere in caldo?

«La qualità c’è in Nazionale, io all’azzurro ci penso sempre. Ora però penso solo a fare prestazioni importanti, senza quelle non ci arrivi in Nazionale».

Ha nostalgia di Napoli?

«È normale, a Napoli c’è la mia famiglia, a cui sono ovviamente molto legato, tanti parenti e amici».

Conte che va in ferie, che succede?

«Non ne avrei fatto un caso, aveva concordato alcuni giorni di permesso con la società».

I compagni.

«Deiola è stato il primo a legare con me, con Folorunsho abbiamo fatto quattro o cinque ritiri insieme, Esposito è stato con me in Nazionale. Posso dire che siamo bel gruppo, si va tutti verso la direzione giusta. Ci scappa pure qualche cena, ogni tanto, occasioni per stare insieme fuori dal campo».

Messaggio ai tifosi

«Ci seguono con passione, li ringraziamo sempre per quello che fanno in casa e fuori casa, noi cercheremo sempre di dare tutto. Partendo da sabato prossimo, ci servono quei tre punti col Genoa».

