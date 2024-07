Gaetano nel mirino, si tratta col Napoli 

Davide Nicola urla, dà indicazioni e osserva. Il Cagliari, ipse dixit, è un sogno che si realizza e quando si centra un traguardo tanto agognato, non si deve lasciare nulla di intentato. Ecco quindi che il ds Nereo Bonato ha accelerato i tempi per mettergli subito a disposizione una rosa quasi al completo. Ma ora sarà la Val d'Aosta a dire cosa si può aggiungere e cos'altro può esser lasciato andare.

Intrigo Gaetano

Nessun mistero, il Cagliari vuole riportare in Sardegna Gianluca Gaetano e ha un vantaggio non indifferente, il desiderio del giocatore di rimettersi il rossoblù addosso. Non c'è fretta: Gaetano, cuore azzurro di Cimitile, voleva prima provare a convincere Antonio Conte a considerarlo per la prossima stagione. Dal tecnico qualche parola al miele, ma sostanzialmente anche l'idea che il suo Napoli possa farne a meno. Musica per le orecchie del ds Bonato, che il giocatore lo ha voluto fortemente a gennaio dopo averlo acquistato e conosciuto ai tempi della Cremonese. Dove ad allenarlo c'era quel Fabio Pecchia che, non per caso, ora sta provando a portarselo a Parma. Sfida tra rossobllù e gialloblù per il centrocampista classe 2000: radiomercato parla di un nuovo contatto tra Bonato e il collega del Napoli Manna per provare a sbloccare l'affare, magari arrivando a proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza, per un'operazione totale di circa 8-9 milioni.

Cambio della guardia

Intanto si va concretizzando la scelta del dodicesimo alle spalle di Scuffet. Il Bari vuole Radunovic, operazione che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, anche se sul portiere serbo non molla la presa il Pisa. E per la sostituzione di Radunovic il club rossoblù ha già scelto l'albanese Alen Sherri, classe '97, numero uno dell'Egnatia, con cui quest'anno ha già giocato due partite dei preliminari di Champions League, doppia sfida persa ai calci di rigore contro i bosniaci del Banja Luka. Operazione low cost, con Sherri che arriverebbe in Sardegna a titolo definitivo per circa 500mila euro. Si cerca anche un terzo portiere, a meno che non rimanga, almeno fino a gennaio, Ciocci, fin qui costretto a lavorare in personalizzato dopo l'intervento alla spalla di aprile.

Sotto osservazione

Da domani il Cagliari ritroverà i nazionali Obert, Marin e Lapadula. Proprio il destino degli ultimi due appare assai incerto. Il centrocampista romeno è stato protagonista di un ottimo Europeo e torna a Cagliari dopo due anni in prestito a Empoli, dove negli ultimi mesi è stato allenato proprio da Nicola. Probabile che per lui si faccia un discorso più economico che tecnico, visto che Marin andrà in scadenza tra un anno e, per monetizzare, si cercherà di cederlo ora piuttosto che perderlo a zero. Discorso diverso per Lapadula: il giocatore vorrebbe restare ma il Cagliari non lo ritiene indispensabile e infatti tiene calde le piste per i vari Nzola, Okereke e Dessers. Nicola avrà l'ultima parola anche per Veroli, Kourfalidis, Delpupo e Kingstone, mentre Catena dovrebbe andare a titolo temporaneo alla Virtus Verona. Infine Mina: il giocatore è ancora in vacanza e, fino al 10 agosto, basterà versare i 2 milioni della clausola per portarlo via. Piace in Brasile, ma al momento nulla di concreto.

