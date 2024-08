Gaetano, la speranza appesa a un filo 

La speranza appesa a un filo, ma Gianluca Gaetano è sempre più lontano dal Cagliari. L’assalto deciso del Parma, che ha messo sul tavolo una cifra parecchio vicina a quella chiesta dal Napoli per la cessione a titolo definitivo del trequartista, porta il giocatore a un passo dal ritrovo del suo ex allenatore ai tempi della Cremonese Fabio Pecchia. Il ds rossoblù Nereo Bonato non vuole arrendersi e oggi proverà un ultimo tentativo, tenendo però pronta la mossa alternativa per regalare a Davide Nicola un giocatore che dia imprevedibilità al reparto offensivo.

Dentro o fuori

Otto milioni subito e altri 2 di bonus facilmente raggiungibili per impacchettare Gaetano e portarlo, a titolo definitivo, a Parma. Il club ducale del presidente yankee Krause ha rotto gli indugi per sorpassare il Cagliari nella corsa a un giocatore che Pecchia ha espressamente indicato al ds gialloblù Pederzoli. Il collega cagliaritano Bonato, però, non vuole arrendersi, come già accaduto a gennaio, quando andò in pressing sul Napoli, strappando il prestito secco praticamente all’ultimo giorno del mercato invernale. Ora la situazione è più complicata, nonostante il giocatore avesse espresso il desiderio di tornare sull’Isola, dove aveva dato il suo contributo per la salvezza. Oggi può essere il giorno decisivo, anche perché il Napoli, nella seduta di allenamento di ieri, ha dato un chiaro segnale, lasciando fuori quei giocatori in odore di cessione e, tra questi, anche Gaetano.

Ultima offerta

Il Cagliari non può competere su certe cifre e punterà a inserire nell’operazione il difensore Davide Veroli, offerto come parziale contropartita al Napoli, che poi lo girerebbe in prestito alla “sorella” Bari. Un estremo tentativo, con la speranza di superare la concorrenza del Parma. Che però sembra aver costruito un vantaggio incolmabile. Se Gaetano dovesse prendere la via Emilia, il Cagliari dovrebbe cercare un’alternativa. Tra i papabili quel Matteo Cancellieri, classe 2002, decisivo nello sprint salvezza dell’Empoli con Nicola lo scorso anno (4 reti e 3 assist in 36 presenze) e rientrato alla casa madre Lazio. E a quel punto, la società rossoblù potrebbe rivedere il futuro di Veroli, che potrebbe rinnovare il suo contratto fino al 2027 per poi andare in prestito a una tra Frosinone e Sampdoria.

Affare Lapa

In casa Cagliari resta poi aperta la questione Lapadula. L’italo-peruviano è tentato dall’offerta del Pisa, un triennale da 1,3 milioni a stagione più bonus legati a gol e assist. Manca però l’offerta giusta per i rossoblù, che non lasciano partire il centravanti per meno di 2 milioni. In caso di partenza, il Cagliari andrebbe a bussare di nuovo al Napoli, stavolta per il centravanti marocchino Walid Cheddira (classe ’98), che verrebbe lasciato partire solo a titolo definitivo e per il quale ci sarebbe da superare la concorrenza dell’Espanyol. E sempre in uscita, si aspettano offerte per Jankto (che spera in una chiamata della Mls statunitense) e Pereiro, fuori dai piani di Nicola.

