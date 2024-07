Gaetano in cima ai desideri rossoblù 

Chiusa la prima parte del ritiro con l'amichevole contro la Primavera, il Cagliari si prepara alla partenza per la Val d'Aosta. E il ds Bonato attende indicazioni da Nicola per capire chi può lasciare Cagliari e dove intervenire per eventuali rinforzi.

Duello

Nessun mistero, la società rossoblù spera di riportare in Sardegna Gaetano. Il giocatore, dopo il prestito dello scorso anno, è tornato a Napoli con la promessa che, in caso di nuova partenza, avrebbe voluto solo la maglia rossoblù. Dopo i primi allenamenti, Conte avrebbe dato il via libera alla sua cessione. Gaetano vuole il Cagliari e il Cagliari vuole Gaetano, ma in mezzo balla la valutazione di circa 9 milioni data dal Napoli, che lascerebbe partire il giocatore solo a titolo definitivo. La cifra spaventa le casse rossoblù ma attira, invece, il Parma, che cercherà di soffiare il giocatore per portarlo alla corte di Pecchia, che già lo aveva allenato a Cremona.

Uscite

Il Bari pensa a Gaston Pereiro, mentre la Virtus Verona avrebbe chiesto il prestito del difensore Catena. Da valutare poi il futuro di Kourfalidis, Veroli e Delpupo. E in Val d'Aosta si deciderà anche quello di Lapadula, Marin e Obert, i tre nazionali attesi in ritiro dopo le vacanze supplementari.

