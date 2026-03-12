VaiOnline
Dal campo.
13 marzo 2026 alle 00:35

Gaetano ha recuperato, Mina quasi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Finalmente una buona notizia per l’allenatore del Cagliari: Gaetano ieri ha svolto l’intero allenamento con il resto della squadra e sarà a disposizione per lo scontro diretto di domenica pomeriggio a Pisa. Da valutare poi, se per un posto dal primo minuto o a gara in corso. Il fantasista napoletano si era fermato due giorni prima del match con il Lecce e ha saltato, dunque, anche i tre successivi.

Il punto

Parzialmente in gruppo Mina, che spera di sbloccarsi definitivamente domani in occasione della rifinitura. Hanno svolto ancora ieri un lavoro personalizzato Deiola e Mazzitelli. Chiaramente out Idrissi, oltre a Belotti e Felici. Oggi nuova seduta al mattino.

Ieri, intanto, lo slovacco Obert ha allungato di un anno il contratto: dal 2029 al 2030.

Il ricorso

Sempre ieri, gli avvocati del club rossoblù hanno presentato un ricorso d’urgenza al Tar della Toscana contro la decisione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive di vietare la vendita dei biglietti per Pisa-Cagliari ai residenti in Sardegna. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 