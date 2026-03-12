Gaetano ha recuperato, Mina quasi 

Finalmente una buona notizia per l’allenatore del Cagliari: Gaetano ieri ha svolto l’intero allenamento con il resto della squadra e sarà a disposizione per lo scontro diretto di domenica pomeriggio a Pisa. Da valutare poi, se per un posto dal primo minuto o a gara in corso. Il fantasista napoletano si era fermato due giorni prima del match con il Lecce e ha saltato, dunque, anche i tre successivi.

Il punto

Parzialmente in gruppo Mina, che spera di sbloccarsi definitivamente domani in occasione della rifinitura. Hanno svolto ancora ieri un lavoro personalizzato Deiola e Mazzitelli. Chiaramente out Idrissi, oltre a Belotti e Felici. Oggi nuova seduta al mattino.

Ieri, intanto, lo slovacco Obert ha allungato di un anno il contratto: dal 2029 al 2030.

Il ricorso

Sempre ieri, gli avvocati del club rossoblù hanno presentato un ricorso d’urgenza al Tar della Toscana contro la decisione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive di vietare la vendita dei biglietti per Pisa-Cagliari ai residenti in Sardegna. (f.g.)

