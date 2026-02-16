VaiOnline
Il punto.
17 febbraio 2026 alle 00:46

Gaetano fuori almeno tre settimane 

Nemmeno il tempo di metabolizzare la scoppola di ieri. I giocatori del Cagliari si ritroveranno già questa mattina al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione in vista della prossima partita, contro la Lazio, in programma sabato sera, sempre alla Domus.

L’infermeria

Per l’occasione, il tecnico rossoblù Pisacane spera di recuperare qualche infortunato. Sicuramente out Belotti e Felici, per i quali i tempi di recupero sono piuttosto lunghi dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore (per l’esterno romano se ne riparla addirittura per la prossima stagione). Ne avrà ancora per un mesetto Borrelli. Anche per Deiola – dopo la ricaduta – il rientro non è più così imminente come poteva sembrare qualche settimana fa. Sicuramente out anche Gaetano. «Ne avrà per almeno tre settimane», ha rivelato lo stesso Pisacane dopo la gara con il Lecce. Sulla via del recupero, invece, Folorunsho che sta pian piano forzando con il lavoro atletico e in questi giorni potrebbe farlo anche con quello tattico. Oltre a rompere il ghiaccio insieme alla squadra, dovrà chiaramente ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile. È probabile che Pisacane lo convochi comunque per la Lazio (la sua squadra del cuore, tra l’altro) per iniziare a fargli respirare il clima partita. Sotto osservazione poi Zé Pedro che si trascina un fastidio al polpaccio. È chiaramente da gestire il ginocchio di Mina, considerati i tempi così ristretti tra una partita e l’altra.

