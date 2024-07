Gaetano è sempre il primo obiettivo 

Il Cagliari gioca la carta della pazienza per riportare in rossoblù Gianluca Gaetano. Il giocatore è stato inserito da Conte tra i cedibili, non rientrando nei progetti del Napoli, e il ds Bonato sta lavorando ai fianchi il collega Manna per acquistare quello che è un suo pupillo dai tempi della Cremonese. Su Gaetano c'è anche il Parma, ma il Cagliari sembra in vantaggio anche per la volontà del giocatore di voler tornare in Sardegna. Cagliari che tuttavia non perde di vista Nzola, una punta sempre più fuori dal progetto Fiorentina.

Uscite

Ma Bonato, partito ieri da Chatillon dove ritornerà già oggi per l'amichevole col Como, lavora anche e soprattutto allo sfoltimento della rosa. Per Catena resta vivo l'interesse da parte della Virtus Verona, mentre la Sampdoria valuta il prestito di Veroli. Il Cosenza insiste per Kourfalidis, mentre il Sudtirol è interessato a Delpupo. Col Bari resta in piedi la trattativa per i trasferimenti di Pereiro (definitivo) e Radunovic (in prestito). Il portiere piace anche al Pisa, che continua a corteggiare Lapadula. Infine, si avvicina la scadenza del 10 agosto entro la quale chi vuole può acquistare Mina versando 2 milioni. Il difensore continua a piacere in Brasile e, intanto, ha lanciato, con i connazionali Cuadrado e Lerma, un centro commerciale a Guatapè.

