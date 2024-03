Gaetano e Luvumbo sono pronti 

Ancora una giornata a ranghi ridotti, ma già da oggi al Crai Sport Center Ranieri potrà lavorare con un gruppo quasi al completo. Ieri, infatti, si è rivisto Makoumbou, che ha svolto un lavoro di scarico dopo gli impegni con la nazionale, questa mattina ci saranno tutti gli altri, con l'eccezione di Lapadula, che riprenderà gli allenamenti domani mattina.

Yerri ci prova

Il Cagliari mette nel mirino il Verona (alla Domus, lunedì, arbitrerà il romano Doveri) e cerca di ritrovare tutti i suoi pezzi grossi. Smaltiti i rispettivi problemi fisici, Gaetano e Luvumbo lavorano a pieno regime e anche ieri hanno svolto la seduta al completo, tra palestra, esercitazioni atletiche e partitelle. Resta in personalizzato Mina, che viene tenuto sotto controllo dallo staff medico e che spera di avere il via libera per essere abile e arruolabile per la sfida con l'Hellas. Quindi gli indisponibili saranno Petagna, Pavoletti e Mancosu. Per il resto, Ranieri potrebbe puntare su quello che, a oggi, sembra il Cagliari base, schierato con il 4-4-1-1. Oggi squadra di nuovo in campo al mattino. Intanto, la prevendita dei biglietti ha portato a superare già il muro delle sedicimila presenze, con la possibilità di un nuovo “sold out”. (al.m.)

