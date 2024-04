Gaetano e il rigore “rubato” a Mina: «Volevo tirare io» 

Un rigore conteso e poi realizzato, la rete dell'illusione, la quarta di questa sua sempre più convincente avventura cagliaritana. Gianluca Gaetano sorride, anche se questo pareggio del Cagliari con la Juventus, dopo un primo tempo da fuochi d'artificio, poteva essere una vittoria da ricordare. E che, probabilmente, avrebbe mezzo un bel chiodo sulla salvezza. Invece è finita 2-2. «C'è un po' di amaro in bocca», spiega l'attaccante in prestito dal Napoli, nell'immediato dopo partita, «peccato per il pareggio, ma va bene così».

Il rigore conteso

Minuto 27 del primo tempo, un'azione confusa nell'area juventina richiama l'attenzione del Var, che segnala all'arbitro Piccinini un tocco col braccio di Bremer. Calcio di rigore e, nella tensione per il tiro dal dischetto (col Cagliari che in stagione non è stato proprio impeccabile), ecco il battibecco tra Gaetano e Mina. Dalla panchina Ranieri prova a calmare i due. Alla fine Gaetano strappa il pallone dalle mani del colombiano e, con freddezza, spiazza Sczcesny. Poi racconta: «Già nello spogliatoio avevo detto a Mina che avrei voluto tirare io un eventuale rigore, anche se era lui il rigorista. Per fortuna ne abbiamo avuto due e ne abbiamo tirato, e segnato, uno ciascuno. Va bene così».

L'amaro in bocca

Gioa per la quarta rete stagionale, dopo quelle contro Lazio, Udinese e Salernitana. Ma Gaetano, e con lui i compagni e gli oltre 16mila della Domus, aveva fatto la bocca a una vittoria clamorosa, dopo il 2-1 all'Atalanta e il 2-2 di San Siro con l'Inter. «Certo, potevano essere tre punti, ma alla fine va bene anche uno». Anche se il doppio vantaggio del primo tempo aveva lanciato il Cagliari verso tre punti d'oro. Nella ripresa, però, è uscita la Juve, ma non solo: «Nel primo tempo stavamo facendo bene, mentre nella ripresa ci siamo abbassati un po', anche se stavamo andando bene. Peccato, ma continuiamo così». Anche perché il Cagliari vede sempre più vicina la salvezza: «Ora dobbiamo solo pensare a centrare l'obiettivo. Ci siamo quasi, partita dopo partita diamo sempre il massimo».

