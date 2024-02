Gaetano, cuore e batticuore 

E venne il giorno più atteso. Perché per Gianluca Gaetano quello di questo pomeriggio sarà un incrocio da batticuore e da tremarella delle gambe. Sulle spalle avrà infatti la maglia del Cagliari, la squadra a cui ha regalato subito scosse vitali, con due reti di fila e la promozione in pianta stabile nell'undici titolare, ma dall'altra parte ci sarà il “suo” Napoli, la squadra del cuore, quella in cui è cresciuto, sognando di poter essere profeta in patria. Che però oggi, per 90 minuti, sarà un avversario da colpire e affondare, magari anche per far capire che in questo gruppo col tricolore sul petto poteva e doveva esserci anche lui.

Partenza col botto

Il Cagliari lo ha seguito a fari spenti durante il mercato invernale e poi ha affondato il colpo proprio in extremis, battendo la concorrenza e portandolo alla corte di Claudio Ranieri. Che gli ha subito dato fiducia. L'esordio nel finale contro la Roma, poi la prima da titolare contro la Lazio e la prima rete, utile solo ad accendere inutili illusioni di rimonta. Il bis è stato ben più pesante, perché il colpo di testa vincente a Udine ha riportato il Cagliari a galla, interrompendo una serie di sconfitte e incastonando un punto d'oro in una classifica avara. Due reti di fila, ma la gioia più grande a Gaetano l'ha regalata l'arrivo a Cagliari della moglie Maria e della piccola Carmela Pia, a cui aveva dedicato entrambe le reti con quel “marameo” che è più di un messaggio d'amore.

Questione di cuore

Due gol d'autore. Un destro a giro dai venti e passa metri contro la Lazio, un colpo di testa in terzo tempo all'Udinese. Il Cagliari si affida alla sua qualità sulla trequarti per fermare il Napoli e rilanciarsi verso la salvezza. Lui, Gaetano, oggi vivrà emozioni intensissime. Perché Napoli, per questo “scugnizzo” del 2000, è tutto. Fin dai primi calci al pallone, nella scuola calcio del suo paese, Cimitile, poco meno di 7000 abitanti a un passo da Nola, dove Gianluca condivide la fama con un altro compaesano, il rapper Clementino, all'anagrafe Clemente Maccaro. Tra i due c'è una grande amicizia, tanto che proprio Clementino è andato a cantare al matrimonio del calciatore con Maria, lo scorso anno. E a Cimitile c'è la pizzeria di famiglia, “Pezzereniello”, gestita da mamma Carmela e papà Gianfelice, il suo più grande tifoso, nato nel '70, come il numero che Gianluca porta sulla schiena. Al forno poteva esserci posto anche per lui, come già per il fratello Luciano, ma il pallone aveva altri progetti. Come per l'altro fratello, Felice, anche lui cresciuto nella Primavera del Napoli (dove ora gioca il cugino Luciano Peluso), ma frenato dagli infortuni. Gianluca, invece, va avanti, inseguendo il mito di Hamsik, il suo grande idolo. Dopo gli esordi con Ancelotti e l'esperienza di Cremona, ecco la grande gioia dello scudetto dello scorso anno, a cui ha contribuito con 8 presenze e una rete, sotto lo sguardo di Spalletti, che ora potrebbe dargli una chance anche in Nazionale. «Adesso che gioca...», ha spiegato il ct in una recente intervista. E lo fa divinamente, nel Cagliari, che vuole portare alla salvezza, oggi l'unico pensiero. Il sogno Napoli può attendere.

