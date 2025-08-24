Gaetano: con Pisacane mi trovo bene  

Un’estate con pochissimi minuti giocati e tanti allenamenti saltati, per un fastidio al polpaccio sinistro che non gli ha dato tregua fin dalla vigilia della prima amichevole con l’Ospitaletto. Poi Sebastiano Luperto si è ripreso il posto, dopo essere tornato in gruppo la scorsa settimana, e al 94’ è diventato l’uomo della domenica, col colpo di testa che ha piegato le mani a De Gea e dato al Cagliari un punto tanto prezioso quanto cercato. «Sono contentissimo, per il gol e per aver giocato 90’: non era scontato, perché nel precampionato non avevo avuto tanto minutaggio», la gioia del numero 6 con in mano il premio di Player of the Match, il migliore in campo. Felicità condivisa con i compagni, lo staff tecnico e i 15.723 della Domus, un’esultanza di gruppo per la rete che avvia il campionato del Cagliari: «È assurdo il tifo che si sente qui, ce ne accorgiamo in casa ma anche fuori perché sappiamo quanti sacrifici fa il nostro popolo per seguirci».

Bentornato

Il gol di Luperto al 94’ nasce da una punizione conquistata e magistralmente battuta da Gianluca Gaetano. Un altro che ha dovuto fare i conti coi problemi fisici, per la lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro che lo ha costretto a un intervento chirurgico a fine maggio. La riabilitazione l’ha tenuto del tutto fuori nel precampionato: 0’ fra amichevoli e Coppa Italia, prima dei 16’ più recupero di ieri in cui ha mostrato grandissima voglia di incidere. «Non sono al 100%, posso dare ancora tanto sia a gara in corso sia dall’inizio: sto lavorando per recuperare la condizione», la valutazione del nuovo numero 10 rossoblù sul suo rientro in campo. Che solo per un miracolo di De Gea non lo ha visto anche in gol, in una posizione di campo dove può essere protagonista. «Il mio ruolo è in una zona centrale. Pisacane ci lascia liberi di svariare, con due punte e un trequartista oppure due trequartisti e una punta. Con lui ci troviamo bene», festeggia Gaetano, che mostra di essere a suo agio col nuovo allenatore.

La prima volta

La sorpresa di formazione è stata Gennaro Borrelli: titolare al centro dell’attacco, con Esposito e Folorunsho alle sue spalle. Un debutto in rossoblù (non aveva giocato in Coppa Italia) in cui si è fatto apprezzare per l’impegno, per come ha lottato contro gli avversari (anche prendendosi un’ammonizione al 45’) e per aver sfiorato il gol sullo 0-0, prima di essere sostituito (applauditissimo) da Kılıçsoy. «Ho saputo che sarei stato titolare in mattinata, ma già avevo intuito qualcosa», rivela la punta. Che era al suo esordio col Cagliari, ma pure da titolare in Serie A dove aveva collezionato una manciata di minuti due anni fa (sempre alla prima giornata) col Frosinone. «Non avevo mai giocato dal 1' in A: farlo in questo stadio e con questa spinta è stato entusiasmante», prosegue Borrelli. Che non vuole certo fermarsi qui: «Non devo accontentarmi, ma lavorare giorno dopo giorno con entusiasmo e positività». (r. sp.)

