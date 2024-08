Gaetano, come una partita a scacchi 

Agosto corre veloce. Oggi il via alla Serie A con i primi anticipi, domani l’esordio del Cagliari alla Domus contro la Roma e il 30, alla mezzanotte, la chiusura dei battenti del calciomercato. Sul fronte delle trattative, in casa rossoblù tutte le attenzioni sono rivolte a quell’ultimo tassello da riempire, il ruolo di trequartista che, al momento, vede come unico rappresentante Nicolas Viola. Nessuna sorpresa, il ds Nereo Bonato punta le sue fiches su Gianluca Gaetano. Ma il responsabile del mercato del Cagliari, da qui al 30, dovrà anche snellire una rosa che comprende ancora troppi giocatori che non rientrano nei piani di Davide Nicola.

Tutto su Gaetano

Un corteggiamento continuo, visto che il Cagliari punta su Gaetano dall’inizio del mercato, meglio ancora da quando il centrocampista è tornato al Napoli per fine prestito. A spazzar via la concorrenza ci hanno pensato il giocatore e il suo agente Giuffredi, che non conoscono alternative: andare a Cagliari o restare a Napoli. Anche per questo il ds Bonato resta fermo su quella che è l’offerta rossoblù, un prestito (magari oneroso) e un riscatto per un totale di 7 milioni. Proposta che lascia insoddisfatto il collega campano Manna, che dalla partenza di Gaetano vorrebbe ricavare non meno di 10-11 milioni. Il Cagliari non rilancia, puntando sull’alleato tempo. Perché il Napoli cerca di liberare spazio ai nuovi acquisti richiesti da Conte (chiuse le cessioni di Natan e Cajuste) e non può rischiare di ritrovarsi a fine mercato con un giocatore che il tecnico considera non adatto al suo gioco. Ecco perché, col passare dei giorni, il club di De Laurentiis potrebbe abbassare le pretese o, addirittura, entrare nell’ordine di idee del semplice prestito con diritto di riscatto, dopo il rinnovo fino al 2027 firmato dal centrocampista.

Pressing social

Il Cagliari vuole Gaetano, Gaetano vuole il Cagliari. E Gaetano al Cagliari lo vogliono anche quelli che, fino a due mesi fa, erano i suoi compagni di squadra. Tanti i messaggi privati spediti dai rossoblù, che ora fanno invasione di campo anche sui social. Come in occasione di un post su Instagram dedicato alla moglie Maria, che ha attirato i commenti interessati di Mina («Quando vieni fratello?») e Viola («Vaiiii»), oltre che dei tanti tifosi del Cagliari, che sperano di poter riabbracciare al più presto Gaetano. Anche se quest’ultimo non ha certo bisogno di spinte per convincersi a ritornare in Sardegna.

Uscite

Sul tavolo anche i nomi di Cesare Casadei e Hamed Traoré, anche se Bonato sembra disposto ad attendere fino all’ultimo, come a gennaio, per il giocatore del Napoli. Ma questi conclusivi tredici giorni serviranno anche per le uscite. Si lavora al passaggio di Di Pardo al Modena, si attendono offerte per Pereiro e Jankto (quest’ultima spera in una chiamata dagli Stati Uniti) e si valutano eventuali proposte per Hatzidiakos, Makoumbou e Lapadula. Solo in caso di uscita dell’italo-peruviano si aprirebbero le porte all’arrivo di un’altra punta.

