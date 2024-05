Gaetano: chiedo scusa ai tifosi e ai compagni 

Da una parte la delusione per una vittoria sfumata a pochi giri di lancette dalla fine, dall'altra il sospiro di sollievo per una sconfitta evitata da due pali rigorosamente col cuore rossoblù. In mezzo, c'è quel rosso di Gianluca Gaetano, al tramonto del primo tempo, che ha cambiato la storia di Cagliari-Lecce. Un giallo che l'arbitro Marcenaro ha tramutato in rosso dopo la chiamata dal Var. Il fantasista di proprietà del Napoli sente il peso di un'espulsione, la prima della sua giovane carriera, che può pesare sul destino dei compagni. E il numero 70 rossoblù chiede scusa con un post sui social: «Ci tengo a chiedere scusa ai tifosi e soprattutto ai miei compagni per averli lasciati in 10. Non avevo alcuna intenzione di far male con quell'entrata, è stata una decisione forse un po' troppo severa. Adesso continuiamo a lottare per il nostro obiettivo».

Meglio di nulla

Scuse accettate dai compagni, che mettono il “like” in massa. Gaetano sabato non ci sarà a San Siro contro il Milan e, a fargli compagnia nella lista dei cattivi, c'è anche Tommaso Augello, che ieri ha collezionato la quinta ammonizione stagionale, quella che fa scattare la squalifica: «Mi spiace saltare la gara col Milan, perché è una partita importante, perché si gioca a Milano, la mia città, e contro quel Milan che è la mia squadra del cuore. Ma meglio quella che le altre...». Alla fine, anche l'esterno mancino del Cagliari vede un bicchiere mezzo pieno: «C'è delusione perché eravamo a un passo dalla vittoria. Ma meglio un punto che niente». Augello fotografa la gara col Lecce: «Abbiamo giocato un primo tempo alla grande, subendo davvero poco. Un bel Cagliari, insomma. Poi è arrivata l'espulsione che ha condizionato la partita. Abbiamo subito la loro offensiva, è arrivato il gol. Nel finale siamo stati anche un po' fortunati, per questo non c'è troppo rammarico». Una gara di sacrificio, chiusa con la sostituzione al 31' della ripresa: «Ero un po' stanco, ci sta». Augello guarda avanti: «Sono cresciuto, è vero, e sono contento per come sto giocando. Ma conta solo salvarci. Peccato per quell'episodio, sono convinto che sarebbe stata una partita diversa».

Fino alla fine

Meglio metter via la delusione e prepararsi per gli ultimi 270 minuti della stagione. «Tutto può succedere», spiega Augello, che non polemizza sulla vittoria del Sassuolo con l'Inter. «Pensiamo a noi. Tutti fanno punti, ma li facciamo anche noi. E cercheremo di farli anche a San Siro». Augello ci crede e non vuol sentir parlare di Cagliari con la spina staccata dopo i tre risultati utili con Atalanta, Inter e Juventus: «Di certo contro il Lecce non si è visto un Cagliari remissivo, è stata una partita condizionata dall'espulsione. Dopo la Lazio>, prosegue l'ex Sampdoria, <abbiamo fatto qualcosa di importante». Il Cagliari si prepara per il rush finale, a testa alta: «Adesso dobbiamo restare sul pezzo, lottando punto dopo punto per salvarci. Anche a Milano, dove non andremo a fare le comparse. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare anche con le grandi. E poi ci aspettano altre due battaglie».

